Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (4e à gauche) et des cadres retraités de l'éducation. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors d’une rencontre le 19 juillet à Hanoï avec l’Association des cadres retraités de l’éducation, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé l’importance de l’éducation pour le développement national.

Soulignant que l’éducation est une priorité nationale, le chef du gouvernement a insisté sur le rôle important des enseignants. Il a déclaré apprécier les idées et avis de l’Association des cadres retraités de l’éducation pour améliorer les politiques dans ce secteur. Il a souhaité que l’Association des cadres retraités de l’éducation participe plus activement à la réforme du système national de l’éducation. Nguyen Xuan Phuc a par ailleurs demandé au ministère de l’Éducation et aux autres organes compétents de soutenir cette organisation dans ses activités.

L’Association des cadres retraités de l’éducation a été fondée en 2004. Elle ​réunit actuellement plus de 600.000 enseignants et cadres scolaires retraités dans les 63 villes et provinces du pays. Elle a organisé de nombreuses activités pour assister les membres en difficultés, ainsi que les écoles et élèves dans les régions reculées. Elle a également adressé des idées et avis aux organes compétents sur différentes politiques de l’éducation. -VNA