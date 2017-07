Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté vendredi 14 juillet à Hanoi les chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger à œuvrer à l’approfondissement des relations avec leurs pays d’affectation et au rayonnement du Vietnam dans le monde.

À côté de la mission traditionnelle de propager l’image du Vietnam à l’international, les ambassadeurs, chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger devraient promouvoir la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et le tourisme, a-t-il indiqué en recevant les diplomates.



Il faudrait surtout informer la communauté internationale sur l’environnement des affaires et de l’investissement en bonne amélioration au Vietnam, et concourir activement à l’attraction des investissements étrangers au pays, a-t-il déclaré.

Soulignant l’envergure de la diaspora vietnamienne, forte de 4,5 millions de personnes, il a recommandé aux ambassadeurs, chefs des représentations vietnamiennes d’attacher et de rendre de bons offices aux compatriotes vietnamiens pour qu’ils mènent une vie stable, travaillent et étudient ; de construire la communauté vietnamienne à l’étranger unie, solidaire et tournée vers la Patrie.

Le chef du gouvernement qui a estimé que les charges qui imcombent aux ambassadeurs, chefs des représentations vietnamiennes est très lourde, leur a demandé de constituer le noyau d’unité des organes de représentation, de faire cause commune, s’efforcer de mener à bien les tâches à eux confiées par le Parti et l’Etat vietnamiens.

Les diplomates ont eux promis au Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qu’ils feront de leur mieux pour accomplir leurs tâches d’ambassadeur et chef des représentations vietnamiennes, contribuer à promouvoir l’image du Vietnam dans le monde, et à élever davantage le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale. – VNA