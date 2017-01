Le Premier ministre reçoit le président du Fonds d'investissement américain Harbinger

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du Fonds d'investissement américain Harbinger, Philip Falcone. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi à Hanoi Philip Falcone, président du Fonds d’investissement américain Harbinger Capital Partners LLC (Harbinger).



​Le Premier ministre a affirmé attacher de l'importance ​à les relations avec les États-Unis et la volonté de promouvoir la coopération entre les deux pays, en particulier ​en matière de commerce et d'investissement. Il a également salué et apprécié les investissements de ce fonds au Vietnam.

Il a informé son interlocuteur sur un certain nombre de politiques ​significatives du Vietnam ​en matière d'amélioration de l'environnement de l'investissement ​au profit des investisseurs étrangers.



​Nguyen Xuan Phuc a demandé au Fonds d’investissement Harbinger de continuer ​d'accroître ses investissements au Vietnam, à être une « passerelle » des entreprises américaines intéressées ​par le marché vietnamien, ainsi qu’à approfondir le partenariat ​intégral entre le Vietnam et les Etats-Unis.



​Il a également suggéré que Philip Falcone et les entreprises américaines soutiennent activement le Vietnam dans l’organisation ​du Forum de l'APEC 2017.



Philip Falcone a informé le ​dirigeant vietnamien ​de l'avancement du projet Ho Tram dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), d’un capital enregistré de 4,2 milliards de dollars. Ce complexe touristique et de villégiature est considéré comme le projet d’investissement le plus important au Vietnam dans le ​secteur du tourisme, ​avec la création ​de près de 4.000 emplois et ​d'importantes contributions au budget local.



Philip Falcone a déclaré l'intention d'élargir et de renforcer ​ses coopération et ses investissements au Vietnam, ainsi que d’encourager ​l'activité des investisseurs américains dans ce pays, ​afin de contribuer à la promotion ​des relations économiques, de commerce et d'investissement entre le Vietnam et les États-Unis. -VNA