Le Premier ministre reçoit le président de la Chambre de commerce Hong Kong-Vietnam

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président de la Chambre de commerce Hong Kong-Vietnam et du groupe Sunwah, Jonathan Choi. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 19 avril au soir le président de la Chambre de commerce Hong Kong-Vietnam et du groupe hongkongais Sunwah, Jonathan Choi.

Se félicitant du succès du groupe Sunwah au Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a aussi apprécié les efforts de Jonathan Choi pour développer les relations entre le Vietnam et Hong Kong (Chine). Il l’a ensuite informé des progr​ès économiques du Vietnam et de l’intérêt ​de son pays pour l’agriculture et l’industrie high-tech. Le Premier ministre a souhaité que le groupe Sunwah et VinaCapital augmentent ses investissements au Vietnam dans ces secteurs et que les échanges commerciaux entre le Vietnam et Hong Kong (Chine) atteignent cette année 8 milliards de dollars.

Remerciant Sunwah pour ses contributions au développement économique, culturel et social du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé que son gouvernement créait toujours des conditions optimales aux investisseurs. Il s’est en outre engagé à favoriser la participation performante de Sunwah au processus d’actionnarisation des entreprises publiques vietnamiennes.

De son côté, Jonathan Choi a affirmé sa volonté de s’attacher au Vietnam et d’assister d’autres partenaires à faire du business dans ce pays. Selon lui, Sunwah s’intéresse à l’actionnarisation des entreprises publiques vietnamiennes et au secteur des infrastructures. Le groupe a investi à ce jour 7 milliards de dollars au Vietnam et souhaite augmenter ces capitaux.

Jonathan Choi a par ailleurs affirmé l’intérêt de son groupe pour les secteurs de la culture et de l’éducation. Sunwah poursuit actuellement des projets de soutien en faveur d’universités vietnamiennes, avec le désir de contribuer à la réforme du système éducatif.

Le président de Sunwah a enfin ​assuré l'implantation à long terme de son groupe au Vietnam. -VNA