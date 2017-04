Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc travaille avec les autorités de Binh Thuân

Binh Thuân (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté mardi 18 avril à faire de la province de Binh Thuân une province développée de la région littorale méridionale du Centre.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) lors de la séance de travail avec les autorités de Binh Thuân, le 18 avril. Photo : VNA



La province devrait s’assigner comme objectif de porter le nombre d’entreprises locales à plus de 7.000 à l’horizon 2020, a-t-il indiqué aux autorités locales.



Rappelant la résolution No. 08-NQ/TW du Bureau politique qui prévoit de transformer le tourisme en un fer de lance de l’économie vietnamienne, le chef du gouvernement a exhorté Binh Thuân à faire en sorte que le tourisme représente au moins 15% de son produit intérieur brut.



La province regorge de potentialités et ressources maritimes, forestières, agricoles, minérales, touristiques et énergétiques. Elle dispose aussi des conditions favorables à développer une économie maritimes. Son climat permet de développer des énergies renouvelables et de promouvoir le tourisme.



Analysant les avantages comparatifs de Binh Thuân, notamment la production des énergies renouvelables, l’élevage du bétail, la culture de plantes industrielles et l’arboriculture, il a demandé à Binh Thuân de tirer sa croissance par le tourisme et les services, l’industrie de transformation et l’agriculture, surtour l’agriculture high-tech.



Le Premier ministre a ainsi suggéré à la province de s’efforcer de devenir le chef de file en matière d’industrie des énergies renouvelables et un centre de production de larves de crevettes du pays. Il a également demandé à Ninh Thuân à se concentrer sur l’encouragement des start-up, à considérer le développement des entreprises comme la clé de l’économie provinciale.La province devrait s’assigner comme objectif de porter le nombre d’entreprises locales à plus de 7.000 à l’horizon 2020, a-t-il indiqué aux autorités locales.Rappelant la résolution No. 08-NQ/TW du Bureau politique qui prévoit de transformer le tourisme en un fer de lance de l’économie vietnamienne, le chef du gouvernement a exhorté Binh Thuân à faire en sorte que le tourisme représente au moins 15% de son produit intérieur brut.La province regorge de potentialités et ressources maritimes, forestières, agricoles, minérales, touristiques et énergétiques. Elle dispose aussi des conditions favorables à développer une économie maritimes. Son climat permet de développer des énergies renouvelables et de promouvoir le tourisme.Analysant les avantages comparatifs de Binh Thuân, notamment la production des énergies renouvelables, l’élevage du bétail, la culture de plantes industrielles et l’arboriculture, il a demandé à Binh Thuân de tirer sa croissance par le tourisme et les services, l’industrie de transformation et l’agriculture, surtour l’agriculture high-tech.Le Premier ministre a ainsi suggéré à la province de s’efforcer de devenir le chef de file en matière d’industrie des énergies renouvelables et un centre de production de larves de crevettes du pays.

Binh Thuân devrait également travailler au développement de l’économie maritime liée à la défense de la souveraineté nationale sur la mer et les îles du pays, a-t-il encore indiqué.

En 2016, Binh Thuân a enregistré une croissance du produit régional brut domestique (GRDP) de 7,42%. Le nombre d’arrivées touristiques a affiché une hausse moyenne de 10,29% par an, à plus de 4,5 millions, et les revenus touristiques ont progressé de 24,65% par an.

La province compte 1.281 projets d’investissement totalisant plus de 230.000 milliards de dôngs enregistrés, dont 113 projets d’investissement en provenance de 24 pays avec 3,69 milliards de dollars enregistrés.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté mardi matin 18 avril à la pose de la première pierre du projet de complexe agricole de hautes technologies (élevage bovin et traitement des produits laitiers) dans la commune de Sông Binh, district de Bac Binh.

Ce complexe dont le maître d’investissement est​ la compagnie par actions de produits laitiers ​Thông Thuân s’étend sur plus de 8.000 hectares et est doté d’un fonds d’investissement de plus de 3.900 milliards de dôngs. – VNA​​