Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc travaille à Quang Ninh

Quang Ninh (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qui est en visite de travail dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), s’est rendu dans le district insulaire de Vân Dôn où il a rencontré les cadres et soldats de la brigade 242 de la troisième circonscription.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec des cadres de la brigade 242. Photo: VNA



Saluant les cadres et soldats de la brigade 242 à l’occasion du 72e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire vietnamienne (APV), le chef du gouvernement a mis en avant la tradition héroïque de l’APV, loyale envers le Parti, dévouée envers le peuple, capable d’accomplir toutes les tâches, de surmonter toutes difficultés.

Abordant la tâche de défendre la défense, la sécurité, l’intégrité territoriale de la Patrie vietnamienne, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé aux cadres et soldats de la brigade 242 de continuer de promouvoir les acquis, de réaliser avec succès les tâches confiées par la troisième circonscription militaire.

Nous devons accomplir les missions qui nous sont confiées par le Parti et le gouvernement. Pour un pays qui dispose de 3.200 km de côte comme le nôtre, la défense maritime, à fortiori en Mer Orientale, est vitale, a-t-il indiqué.

Il a souhaité que les cadres et soldats de la troisième circonscription militaire, le commandement militaire de la province de Quang Ninh et la brigade 242 de redoubler de vigilance, d’élever la qualité du travail d’entraînement et de préparation au combat, et en même temps, d’attacher de l’importance au travail de de sensibilisation auprès des masses.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc serre la main du blessé de guerre Nguyên Van Ty. Photo: VNA



Le dirigeant vietnamien a également rendu visite et offert un cadeau au blessé de guerre Nguyên Van Ty dans le bourg de Cai Rông, district de Vân Dôn. Il a souligné que le pays, le Parti et le peuple sont toujours reconnaissants envers les services rendus par les invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie, et qu’ils continueront de s’intéresser davantage à leurs familles.

Dans la même matinée, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’est rendu au chantier de l’aéroport de Quang Ninh, un projet sous forme BOT (bâtir-opérer-transférer) qui couvrira 290 ha dans la commune de Doàn Kêt, district insulaire de Vân Dôn.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc sur le chantier de l'aéroport de Vân Dôn. Photo: VNA



L’aéroport de Vân Dôn pourra accueillir simultanément quatre B777 ou A321, et pourra faire transiter jusqu’à 2 millions de passagers, et au moins 10.000 tonnes de fret, par an. Il contribuera au développement de la province de Quang Ninh, ainsi qu’à la sécurité et à la défense du Nord-Est.

Coût de l’ouvrage : près de 7.500 milliards de dôngs, dont 5.256,9 milliards de dôngs pour la construction et les équipements, et le solde pour la libération du foncier. Le maître d’œuvre est Sun Group. Selon les prévisions, l’aéroport accueillera son premier vol en 2017.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la séance de travail avec les autorités de Quang Ninh. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également inspecté le complexe de services et de tourisme haut de gamme à Vân Dôn, et promis de donner ses instructions en matière de mécanisme et de politique pour ce projet d’envergure nationale et mondiale.