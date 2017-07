Bên Tre (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté la province de Bên Tre, dans le delta du Mékong, à transformer les défis en opportunités, soulignant les enjeux du changement climatique.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc(debout) a demandé à Bên Tre d’élaborer ses programmes de travail, ses orientations de développement économique de telle sorte qu’elle s’adapte efficacement et de façon appropriée au changement climatique. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a indiqué que Bên Tre devait modifier son approche agraire pour l’adaptation au changement climatique, mieux exploiter ses terres arables et enfin réaménager son littoral au service du développement touristique et énergétique.Il a suggéré à Bên Tre de développer l’économie agricole adaptée au changement climatique, et en même temps, d’améliorer l’efficicence de l’utilisation de l’eau, de développer l’économie maritime en renforçant les services logistiques.La province devrait également attacher de l’importance à l’agriculture organique et à l’agriculture intelligente, à la formation des ressources humaines, à la mobilisation des ressources pour promouvoir les produits touristiques et l’astaciculture intensive, a-t-il recommandé, souhaitant par ailleurs que la province devienne un centre logistique.Auparavant, s’adressant à la conférence sur la promotion de l’investissement dans la province de Bên Tre, il a indiqué que l’opération séduction passe par la disponibilité de terrains pour leur implantation, la présence d’infrastructures modernes et de main d’œuvre qualifiée.La technologie est la clé de la réussite. Vous devez adopter une nouvelle approche utilisant les progrès technologiques dans le développement de la culture de cette plante aux multiples vertus ainsi que dans la fabrication et le commerce de ses produits dérivés, a-t-il plaidé en faveur d’un accroissement des investissements dans la culture des cocotiers.L’obtention d’une variété au rendement élevé et de meilleure qualité représente la première étape pour cela. Il est également important d’investir davantage dans la transformation en vue de commercialiser une trentaine de produits différents à base de cocotiers. L’objectif final est l’augmentation de la valeur ajoutée de ces produits destinés à l’export, a-t-il conclu. – VNA