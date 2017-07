Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) rencontre des investisseurs néerlandais. Photo: VOV



La Haye (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 11 juillet à La Haye des entreprises et des investisseurs néerlandais souhaitant sonder le marché vietnamien, notamment dans la gestion de l'investissement, les carburants, la bourse, la consultation financière, dans le cadre de sa visite officielle de travail aux Pays-Bas.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions optimales aux investisseurs néerlandais et que le gouvernement vietnamien considérait le succès des investisseurs étrangers comme le sien. Le gouvernement vietnamien protège les droits et les intérêts légitimes des investisseurs étrangers au Vietnam.

Il a informé certains indices du Vietnam, notamment la croissance annuelle de 6% durant ces 30 dernières années, la valeur d'exportation de 400 milliards de dollars. Le Vietnam a attiré 23.600 projets d'investissement direct étranger, d'un montant total de 320 milliards de dollars. Le Vietnam a signé 12 accords de libre-échange (ALE) avec les pays membres du G20 et se prépare à la signature de l'ALE Vietnam-Union européenne.

Le marché boursier du Vietnam se développe le plus fortement durant ces neuf dernières années, en atteignant une valeur de plus de 100 milliards de dollars. Le Vietnam est le pays respectant pleinement les règlements de l'Organisation mondiale du commerce dans les secteurs des télécommunications, des finances et de la banque.

Les investisseurs néerlandais ont tenu en haute estime la politique de développement durable en se basant sur la stabilité politique et sociale, menée par le gouvernement vietnamien ainsi que sa position de favoriser les activités des investisseurs étrangers. Ce sont les éléments permettant à l'économie vietnamienne de se développer.

Ils ont posé des questions concernant les politiques gouvernementales pour stimuler le développement des secteurs de l'énergie, des finances et des PME.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur exécutif du WEF, Philipp Roesler. Photo: VOV



Auparavant, le 10 juillet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le directeur exécutif du WEF (Forum économique mondial), Philipp Roesler.

Il a demandé au WEF de coopérer avec le Vietnam dans l'application de l'accord de coopération bilatérale dans la réforme administrative, l'amélioration de la compétitivité, le développement des infrastructures des technologies de l'information et des ressources humaines pour s'adapter à la 4e révolution industrielle.

Philipp Roesler a salué les efforts du gouvernement ​vietnamien dans l'amélioration de l'environnement de l'investissement et des affaires. Il s'est engagé à partager des expériences, stimuler la présentation de l'économie vietnamienne à l'étranger, soutenir le Vietnam dans l'amélioration de sa compétitivité et son intégration internationale. -VNA

