Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc reçoit le président Yonhap

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président et directeur exécutif de l'Agence de presse sud-coréenne Yonhap, Park No-hwang. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité que l'Agence vietnamienne d’information (VNA) et l'agence de presse Yonhap de la République de Corée continuent à renforcer la coopération multiforme pour contribuer davantage à la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays.



Lors d'une rencontre avec Park No-hwang, président et directeur exécutif de Yonhap, à Hanoi le 9 février, Nguyen Xuan Phuc a salué les résultats de la coopération entre les deux agences de presse, affirmant que l'intensification de la collaboration bilatérale a contribué à augmenter la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



En tant que partenaire de la VNA - une importante agence de presse au Vietnam, Yonhap devrait augmenter la publication des informations sur la culture, le pays, l’homme et l'environnement d’affaires au Vietnam, notamment en ce qui concerne les réalisations remarquables dans les relations entre les deux pays, a dit le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Il a demandé aux deux parties de se concentrer sur les informations concernant les résultats et les efforts pour accroître la compétitivité et améliorer le climat d'investissement au Vietnam afin d'attirer plus de capitaux des groupes et des entreprises sud-coréens au Vietnam, qui devraient atteindre 100 milliards d’USD dans l'avenir.





Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également invité la VNA et Yonhap à fournir rapidement des informations sur les réalisations dans les relations entre les deux pays ainsi que des solutions visant à dégager les difficultés pour la communauté vietnamienne en République de Corée ainsi que de la communauté coréenne au Vietnam, contribuant à porter à une nouvelle hauteur le partenariat stratégique bilatéral.



Il a déclaré qu'un grand nombre de citoyens vietnamiens et coréens vivaient dans chaque pays respectif. La culture coréenne se développe fortement et la République de Corée est actuellement le deuxième plus grand investisseur étranger au Vietnam.



Le gouvernement vietnamien est actuellement déterminé à édifier un gouvernement volontaire, intègre et actif au service de la population et de l’entreprise. Le Vietnam se concentre sur le perfectionnement institutionnel et l'amélioration de l'environnement d’investissement et d’affaires, notamment de la compétitivité nationale pour entrer dans le peloton de l’ASEAN.



Le pays salue et crée toujours des conditions favorables pour les entreprises étrangères, y compris de la République de Corée, de mener leurs activités durables au Vietnam, a-t-il affirmé.



Il a souligné que 2017 est l’année de célébration du 25ème anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée. En même temps, le Vietnam accueillera l'APEC 2017 avec environ 200 réunions, y compris la réunion des dirigeants de l'APEC dans le cadre de la Semaine de l'APEC dans la ville côtière centrale de Da Nang, a-t-il dit.



Cela créera une excellente occasion pour la VNA et Yonhap d'échanger des informations sur la coopération au sein de l’APEC pour la croissance durable, l'innovation et la promotion de la connectivité économique dans la région dans la nouvelle étape.



De son côté, le président Park No-hwang a déclaré que sa visite de travail au Vietnam vise à resserrer davantage la coopération avec la VNA et à contribuer à l'amélioration des relations entre les deux pays.



Il a dit que la République de Corée prêtait beaucoup d'attention aux familles multiculturelles coréennes- vietnamiennes et le gouvernement sud-coréen s'engageait à intensifier la coopération intégrale avec le Vietnam en tous domaines.



Il a également informé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc des bons résultats de son entretien avec le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, notant que les deux parties ont signé un nouvel accord sur la coopération professionnelle qui facilitera l'expansion de la collaboration bilatérale en fournissant des informations exactes et opportunes sur la situation politique, l'environnement d’affaires, ainsi que sur le pays et l’homme du Vietnam et de la République de Corée. -VNA













