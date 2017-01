Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc reçoit l'ambassadeur tchèque

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur de la République tchèque Martin Klepetko. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 5 janvier à Hanoi l'ambassadeur de la République tchèque Martin Klepetko qui est venu prendre congé de lui au terme de son mandat au Vietnam.Il a félicité le diplomate tchèque pour l'accomplissement de sa mission et a déclaré que le Vietnam attache de l'importance aux relations avec la République tchèque depuis plusieurs décennies.Il a suggéré que les deux parties accélèrent les activités commerciales et d'investissement, en promettant que le Vietnam facilitera les activités des entreprises tchèques.Il a émis le souhait que les deux pays promeuvent leurs relations diplomatiques et culturelles, et qu'ils établissent rapidement une ligne aérienne directe entre Prague et le Vietnam.Le gouvernement et le peuple vietnamiens se félicitent de la prochaine visite au Vietnam du président de la République tchèque, a-t-il déclaré.L'ambassadeur Martin Klepetko a remercié le gouvernement vietnamien, les ministères et les secteurs pour l'avoir aidé à accomplir son mandat au Vietnam.Il a affirmé que la communauté vietnamienne en République tchèque a contribué de façon importante à la croissance des relations bilatérales.Les hommes d'affaires tchèques hautement apprécient l’environnement d’investissements et d’affaires au Vietnam, souhaitant que l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne soit bientôt réalisé dans le but d’augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. -VNA