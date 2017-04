Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse effectueront une visite officielle au Cambodge les 24 et 25 avril et au Laos les 26 et 27 avril, sur invitation de ses homologues cambodgien Hun Sen et laotien Thongloun Sisoulith. - VNA