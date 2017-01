Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc apporte des messages forts au Forum de Davos

Hanoi, 17 janvier (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc apportera à la 47e édition du Forum économique mondial (WEF) des messages forts sur les grandes lignes, orientations et politiques, et la volonté de rénovation nationale et d’intégration internationale du Vietnam.



Le chef du gouvernement vietnamien, conduit une haute délégation vietnamienne à la conférence annuelle du WEF, programmée du 17 au 21 janvier à Davos, en Suisse, sur le thème d’un «Leadership réceptif et responsable».



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc affirmera l’engagement à construire un gouvernement facilitateur et axé sur l’action, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Genève l’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des autres organisations internationales à Genève.



Il se concentrera également sur la promotion de la position et du rôle du Vietnam en tant que président et hôte du Sommet de l’APEC 2017, en vue d’attirer l’attention et le soutien de la communauté internationale à cet événement, a-t-il indiqué.



Quelque 3.000 personnalités, dont de nombreux chefs d’Etat ou de gouvernement et des dirigeants de grands groupes, se rendront dans les alpes suisses jusqu’à samedi afin de participer à 446 ateliers ainsi qu’à d’autres rencontres.



Le dirigeant vietnamien se prononcera lors de la Rencontre informelle des décideurs de l’économie mondiale (IGWEL) qui se tiendra sur le thème d’un «Leadership réceptif et responsable dans un monde multipolaire », a fait savoir l’ambassadeur Duong Chi Dung.



Les relations de coopération entre le Vietnam et le WEF poursuivent leur élan de développement. Le directeur exécutif du WEF, Philipp Rösler, s’est rendu au Vietnam, le 28 novembre 2014, 22 juillet 2015 et 25 avril 2016.



Le Premier ministre Nguyên Tân Dung a assisté à cet événement en 2007 et 2010 à Davos. Le Vietnam est représenté par un vice-Premier ministre aux autres éditions, et par un vice-ministre aux conférences régionales du WEF.



Le Vietnam est un des partenaires clés du WEF dans le cadre d’«Une nouvelle vision de l’agriculture», une initiative du WEF qui considère que l’agriculture doit assurer simultanément la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale et les opportunités économiques, afin de pouvoir faire face de manière viable aux besoins mondiaux.



En novembre 2014, à l’occasion de la visite au Vietnam du directeur exécutif du WEF, Philipp Rösler, le Vietnam et le WEF a co-organisé avec succès le séminaire sur le rôle des entreprises dans l’amélioration de la compétitivité nationale à l’heure de l’intégration mondiale.



Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, a participé au comité de coordination du projet «Avenir des systèmes de production» du WEF depuis 2016, et au Regional Strategy Group (RSG) à partir de cette année.



Le Vietnam compte actuellement 11 grands groupes et compagnies qui sont membres du WEF comme Viettel, FPT, VinGroup et VinaCapital, Vietcombank, Sai Gon Invest Group, AA, DatVietVAC, Hoa Sen, VNI Group. –VNA