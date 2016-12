Le Premier ministre exhorte le développement des biens de consommation

Le PM Nguyen Xuan Phuc lors de la rencontre le 29 décembre avec des responsables et membres de la VACOD. Photo: Internet



Hanoï (VNA) – "Le gouvernement souhaite que l’Association du développement des biens de consommation du Vietnam (VACOD) renforce ses contributions au développement socio-économique du pays, notamment dans le développement des biens de consommation, la protection des droits des producteurs et la promotion du commerce".

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de sa rencontre le 29 décembre à Hanoï avec des responsables et membres de la VACOD.

Le chef du gouvernement a exhorté les membres de la VACOD à développer des produits de haute qualité et à prix raisonnable afin de tenir bon sur le marché domestique, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de développement des biens de consommation du Vietnam, d’accélérer le développement du marché vietnamien ainsi que de s'entraider pour un développement à long terme.

Nguyen Xuan Phuc a souhaité voir la VACOD surmonter les difficultés, se développer fortement et contribuer activement à l’édification et au développement du pays.

Actuellement, la VACOD compte plus de 1.000 membres : organisations de recherche, de formation, entreprises privées et publiques, coopératives et associations provinciales des entreprises.

La VACOD a organisé avec succès le 28 décembre son congrès national pour le deuxième mandat (2016-2021). -VNA