Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a tenu une séance de travail avec les autorités de Ha Tinh le 24 juillet. Photo: VNA



Ha Tinh, 24 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a tenu une séance de travail avec les autorités de Ha Tinh le 24 juillet pour discuter des moyens de faire de la province centrale un des principaux centres industriels du pays.S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Xuan Phuc a souligné l'importance de la zone économique de Vung Ang, qui doit devenir un centre industriel non seulement pour Ha Tinh mais aussi pour la région centrale dans un proche avenir.Il a suggéré de compléter le plan directeur provincial, en mettant l'accent sur la zone économique de Vung Ang, tout en continuant d’améliorer le climat des affaires, avant d’appeler à une attention accrue pour développer les industries auxiliaires, l'ingénierie, l’industrie chimique, le tourisme...

Il a demandé à Ha Tinh de continuer à surveiller deux fours dans l'usine sidérurgique de Formosa investie par Taiwan (Chine), et en étroite collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, les ministères et les organismes concernés pour régler à temps les violations de la protection de l'environnement dans l'entreprise.



En ce qui concerne les tâches futures, il a déclaré que la province devait continuer de saisir les opportunités et faire des percées pour améliorer les moyens de subsistance des habitants locaux.



Le produit intérieur brut de la province a augmenté de 5,16 pour cent. La production industrielle a été estimée à 13.551 milliards de dongs (589,1 millions d’USD), en hausse de 40,2% par an, principalement grâce à l'industrie manufacturière et à la production de l’électricité. Plusieurs produits industriels clés telles que l'électricité, l'acier et la fibre ont connu une croissance plus élevée d'année en année.





Pendant ce temps, les revenus provenant des services d'hébergement, de restauration et de tourisme ont atteint 2.229 milliards de dongs, en hausse de 1,72%. Les arrivées totales de touristes à Ha Tinh ont été de 820.000, ce qui représente une augmentation de 15,4% par rapport à la même période de l'an dernier, dont 14.500 étrangers, en hausse de 11,5% par an. -VNA