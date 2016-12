Le Premier ministre à la Conférence sur la Résolution du 4ème plénum du CC du PCV

Hanoi (VNA) - Les cadres et membres du Parti du bureau gouvernemental se doivent de bien saisir l’esprit de la Résolution du 4ème plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam (12ème mandat) et d’améliorer leurs compétences.

C’est ce que leur a recommandé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, lors d’une conférence sur la mise en œuvre de ladite Résolution tenue le 30 décembre à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la parole à la conférence. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a souligné que le bureau gouvernemental devrait accomplir ses missions et servir de modèle à d’autres organes.

L’important, c’est de resserrer la discipline et de repousser la dégradation en matière d’idéologie politique, de sens de l'éthique et de mode de vie ainsi que les signes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation" au sein du Parti, a-t-il indiqué.

Le chef du bureau du gouvernement Mai Tiên Dung a affirmé que tous les cadres et membres du Parti du bureau gouvernemental étaient déterminés à bien achever les missions confiées, dont l’élaboration du plan de déploiement concret de 30 tâches clés ​pour l'année 2017. - VNA