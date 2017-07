Hanoi, 23 juillet (VNA) – Le premier échange d’amitié frontalière Vietnam-Laos a eu lieu les 22 et 23 juillet dans le district de Môc Châu de la province montagneuse de Son La (Nord).

Programme artistique lors de l'échange d'amitié frontalière Vietnam-Laos. Photo : VNA

Ce programme vise à favoriser la solidarité et l'amitié traditionnelle entre les garde-frontières vietnamiens et laotiens et accroître leur collaboration pour bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

[Célébration de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2017]

Lors de l’échange d’amitié, les délégués des deux pays ont affirmé les relations d’amitié traditionnelles, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Le secrétaire du Comité du Parti et chef de la province laotien de Houaphan, Pheng Xum Ma, a affirmé la tradition de solidarité du Parti, de l’Etat et du peuple laotiens en général et de la province de Houaphan en particulier pour le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens.

Le président du Comité populaire de la province de Son La, Câm Ngoc Minh a déclaré que ces dernières années, Son La coordonne régulièrement avec les localités laotiennes dans le maintien et l’échange des informations, la coordination dans le traitement à temps des affaires concernant l’ordre et la sécurité de la région frontalière.

Dans le cadre du programme d’échange, ont eu lieu des activités importantes comme une patrouille conjointe près de la porte-frontière de Long Sap, une représentation d'arts martiaux, l'inauguration d'un poste médical militaire, des examens médicaux gratuits pour les résidents locaux​, l'octroi de bourses à 10 élèves, ​des vaches à 100 ​familles pauvres des deux pays et un séminaire sur la défense des frontières, la lutte contre la criminalité et le développement socioéconomique dans les zones frontalières.

Cet échange ​a été organisé dans le contexte où les deux pays accélèrent les activités pour célébrer le 40e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet) et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (5 septembre). -VNA