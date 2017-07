Hambourg (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc a eu des rencontres avec les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump, en marge du Sommet du G20, le 8 juillet à Hambourg, en Allemagne.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le président américain Donald Trump, le 8 juillet à Hambourg, en Allemagne. Photo : VGP

Le président américain Donald Trump a affirmé lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement vietnamien qu’il se rendra au Vietnam et participera au Sommet de l’APEC, en novembre prochain à Dà Nang.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le président chinois Xi Jinping ont affirmé lors de leur rencontre que la tendance de paix et de coopération constitue le courant principal dans les relations internationales comme bilatérales.Les dirigeants vietnamien et chinois convenu de maintenir de manière stable les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.