Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc visite une usine de fabrication de turbines à gaz du Groupe Siemens (Photo: VNA)

Berlin, 6 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu un dialogue avec les principales entreprises allemandes opérant dans divers domaines tels que les technologies de l'information, la finance, la santé, l'agriculture, à Berlin, le 6 juillet.Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam est une économie dynamique avec une croissance rapide, une macroéconomie stable et un environnement commercial favorable, ajoutant que le pays évolue la croissance économique dans les secteurs à haute valeur ajoutée et a adhéré à de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération.Il a ajouté que le Vietnam dispose de ressources humaines abondantes et jeunes, qui s'approprient rapidement les dernières technologies. Le pays figure parmi les 10 premiers en Asie-Pacifique et les 30 premiers dans le monde en matière de sous-traitance de logiciels.Nguyen Xuan Phuc a également souligné que l'Allemagne est l'un des partenaires prioritaires du Vietnam dans la quatrième révolution industrielle, notant que de nombreuses entreprises allemandes fonctionnent efficacement au Vietnam, ce qui contribue à augmenter le commerce bilatéral à plus de 9 milliards d’USD.Par conséquent, le Vietnam et l'Allemagne pourraient promouvoir la coopération dans les domaines tels que le commerce, l'investissement, la formation, l'énergie, le tourisme et les technologies de l'information, a déclaré le Premier ministre.Lors du dialogue, les entreprises allemandes ont exprimé leur souhait de coopérer avec le Vietnam dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'agriculture de hautes technologies, des énergies renouvelables et des solutions intelligentes pour l'économie d'énergie.Cedrik Neike, de Siemens, a déclaré que son entreprise est désireuse de s'associer avec le Vietnam dans la fourniture d'énergie verte et de services de santé.Siemens et d'autres entreprises allemandes souhaitent également rejoindre le projet de métro à Ho Chi Minh-Ville et la fabrication de turbines à gaz au Vietnam, a-t-il ajouté.Pendant ce temps, le directeur financier de Bayer Healthcare Pharma Julio Triana, a déclaré que la société était présente au Vietnam depuis 20 ans et espère investir davantage dans les soins de santé et l'agriculture.Le directeur général de Philips Lighting DACH, Karsten Vierke a affirmé le désir de sa société d'investir dans la formation des ressources humaines, de développer une ville intelligente en utilisant la dernière technologie de l'entreprise qui peut économiser jusqu'à 65 pour cent de l'électricité.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué cette idée et a espéré que Philips Lighting DACH coopérera bientôt avec le Vietnam pour mettre en œuvre son projet dans les grandes villes.Le PM vietnamien a également souhaité la bienvenue à l'investisseur allemand Deustche Bank pour investir dans les finances et le marché boursier.Il a appelé les investissements allemands dans l'amélioration des services de santé au Vietnam dont la production de médicaments de haute qualité à des prix raisonnables.Répondant à une question sur la politique à long terme du Vietnam pour développer les énergies renouvelables, le Premier ministre a déclaré qu'il avait signé une décision importante pour ajuster le prix de l'électricité solaire à 9,35 cent/kWh.Le Vietnam possède un énorme potentiel d'énergies renouvelables et espère que les investisseurs allemands envisagent l'investissement dans le pays, a-t-il déclaré.Le même jour, le PM Nguyen Xuan Phuc a visité une usine de fabrication de turbines à gaz du groupe Siemens qui est présent au Vietnam depuis 1979 et a participé à de nombreux projets d'infrastructure importants et d'autres domaines tels que l'électricité, la mécanique et la production d'équipement de santé. -VNA