Le chef du gouvernement veut déléguer plus de pouvoirs aux échelons inférieurs

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé lundi 3 juillet que tout le système de l’échelon central au niveau local se mette en mouvement pour accélérer les réformes administratives et mieux servir la population, notant la nécessité d’une plus grande délégation de pouvoirs.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) lors de la réunion périodique du gouvernement du mois de juin, le 3 juillet à Hanoi. Photo : VNA

S’adressant à la réunion périodique du gouvernement du mois de juin, le chef du gouvernement a invité les ministères et les services à remédier aux faiblesses dans la gestion et la gouvernance.Davantage d’efforts doivent être fournis pour rendre les réformes administratives plus vigoureuses, plus substantielles, mieux servir la population, créer toutes les conditions favorables au développement de la production et du commerce, a-t-il déclaré.En même temps, il faudrait déléguer davantage de pouvoirs aux niveaux inférieurs pour qu’ils prennent leur responsabilité se rapportant aux projets d’investissement, a-t-il indiqué, demandant au ministère du Plan et de l’Investissement d’étudier cette question.Il a recommandé de mobiliser davantage de ressources dans la population, notamment sous forme d’un partenariat public-privé, en se basant sur des modèles déjà mis en œuvre à Quang Ninh, Hanoï et dans certaines autres localités.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également demandé de continuer d’améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires avec en vue l’objectif d’entrer dans la liste des premiers pays de l’ASEAN.Il a demandé aux ministères et services d’intensifier le dialogue pour résoudre les pétitions des habitants et des entreprises, d’éviter la bureaucratie et la tracasserie et d’accélérer l’actionnarisation des entreprises étatiques.L’accent devrait être mis sur le développement socio-économique tout en respectant l’environnement et en exploitant les avantages du Vietnam dans l’agriculture, le tourisme, l’industrie manufacturière et l’exportation, a indiqué le chef du gouvernement.Dernier point mais non le moindre, il a incité les ministères, branches et localités à prêter une plus grande attention aux régions économiques de pointe, parcs industrielles et régions touristiques de manière qu’ils puissent mieux contribuer à la croissance économique. – VNA