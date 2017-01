Le PM travaille avec le Département général du renseignement du ministère de la Défense

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc se rend au Département général du renseignement de la Défense. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale, s'est rendu le 23 janvier au Département général du renseignement de la Défense, au sein du Têt traditionnel.

Il a visité la salle d'exposition où sont gardés ​des objets, des images témoignant des exploits, du sacrifice des soldats et officiels du département ces 71 dernières années, notamment durant la lutte pour l'indépendance du pays.

M. Phuc a tenu en haute estime les réalisations enregistrées par les officiels et soldats du département dans l'exécution de leur tâche et souligné la confiance du Parti, de l'Etat et de l'armée envers eux.

Le renseignement a enregistré des progrès impressionnants et toujours rempli ​les missions confiées. Le secteur doit être actif et dynamique pour contribuer plus efficacement au développement socio-économique et à la défense nationale, notamment dans ce monde plein de fluctuations.

Il a invité le renseignement à mieux jouer son rôle d'état-major pour les dirigeants du Parti, de l’Etat, de l’Armée. ​

Enfin, Nguyen Xuan Phuc a souhaité que le secteur continue d'être une force importante participant activement à l'économie, aux sciences et technologies et le ​fer de lance dans la découverte des complots des forces hostiles. -VNA