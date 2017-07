Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la rencontre avec la Croix-Rouge vietnamienne. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement favorise toujours les activités de la Croix-Rouge vietnamienne, a affirmé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d’une séance de travail le 19 juillet à Hanoï avec cette organisation.

Établie il y a 71 ans par le Président Ho Chi Minh, la Croix-Rouge vietnamienne comprend actuellement plus de 8 millions de cadres, membres et bénévoles qui travaillent dans près de 17.000 antennes.

Ces 10 dernières années, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a mobilisé près de 528 milliards de dongs, soit l’équivalent de 26 millions de dollars, pour assister plus de 22,2 millions de sinistrés. L’année dernière, elle a recueilli plus de 161 milliards de dongs pour venir en aide aux personnes affectées par la sécheresse et l’intrusion saline.

Entre 2013 et 2016, le Comité central de la Croix-Rouge, en collaboration avec le ministère de la Santé, est parvenu à mobiliser plus de 4,7 millions d’unités de sang pour sauver des vies. Il a lancé plusieurs mouvements et campagnes, créé des équipes de réponse aux urgences aux niveaux national, provincial et communal.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier les réalisations de la Croix-Rouge vietnamienne. Il l’a encouragée à poursuivre ses efforts pour les activités humanitaires et contribuer au bien-être social. Il lui a également demandé de lancer de nouveaux mouvements et campagnes, de généraliser les modèles efficaces et de collaborer plus étroitement avec les administrations locales pour mieux assister les sinistrés.

Le Premier ministre a aussi insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes pour assurer une organisation simple mais performante, développer le réseau des bénévoles et renforcer la coopération internationale. -VNA