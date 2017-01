Le PM rencontre le président de l'Institut Malik en Suisse

Rencontre entre le PM Nguyen Xuan Phuc (2e à droite) et des responsables de l'Institut Malik. Photo: VNA



Davos (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, présent en Suisse pour la 47e conférence annuelle du Forum économique mondial, a reçu le 18 janvier à Zurich le président de l'Institut Malik, Fredmund Malik, saluant la coopération entre celui-ci et des localités et organes vietnamiens.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Vietnam se concentrait sur le perfectionnement de ses institutions économiques, l'édification d'un appareil administratif synchronique et moderne pour améliorer l'efficience de la gestion de l'Etat.

Il a demande au professeur Fredmund Malik et à son institut de mettre en oeuvre des conventions de coopération avec le Vietnam, de partager d​es expériences et connaissances, d'aider le​ pays dans l'amélioration de​s compétences de gestion et d'administration de ses cadres.

Fredmund Malik a affirmé le souhait d'accélérer la mise en oeuvre des programmes et projets de coopération avec les ministères, secteurs comme instituts vietnamiens.

Le même jour, le chef du gouvernement vietnamien a visité l’usine d​e chocolat suisse Lindt, une marque de prestige. ​-VNA