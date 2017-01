Le PM reçoit le nouveau coordonnateur résident des Nations unies au Vietnam

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Kamal Malhotra, coordonnateur résident des Nations unies et représentant résident du PNUD au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 23 janvier à Hanoi Kamal Malhotra, coordonnateur résident des Nations unies et représentant résident du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam.

Nguyen Xuan Phuc a déclaré que son pays attache une importance particulière aux relations avec l'ONU et qu'il continuera d'être un membre actif et responsable de l'ONU et de la communauté internationale, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et au développement dans la région et dans le monde.



Il a décrit la période actuelle comme importante pour les relations bilatérales, en particulier 2017 qui marque les 40 ans de l'adhésion du Vietnam à l'ONU.



Le Vietnam espère que l'ONU continuera de jouer son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiales, de promouvoir le respect du droit international et d'aider les pays à mettre en œuvre les programmes de coopération et de développement, notamment l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Accord de Paris sur le changement climatique, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Kamal Malhotra a affirmé que l'ONU a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam dans cette organisation et sur l'arène mondiale. Il a félicité le pays pour ses réalisations socio-économiques après plus de trois décennies de Doi moi (renouveau). Le Vietnam est également l'un des pays leaders dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, selon lui.



Il a également salué la participation active et efficace du Vietnam aux activités de l'ONU telles que les opérations de maintien de la paix, le Conseil des droits de l'homme et le Conseil économique et social.



En tant que coordonnateur résident des Nations unies et représentant résident du PNUD, Kamal Malhotra s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les organismes vietnamiens et des Nations unies pour promouvoir les liens entre l'ONU et le Vietnam, mener à bien des activités de coopération et de développement, et atteindre les objectifs de développement durable. -VNA