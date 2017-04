Le PM promet des conditions optimales pour les investisseurs dans le tourisme

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc travaille avec les dirigeants de Sun Group. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) - Le Vietnam crée toujours des conditions optimales pour les investisseurs dans le pays, en particulier dans le tourisme, a promis le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors d’une séance de travail avec les dirigeants de Sun Group, l'un des principaux investisseurs avec de grands projets touristiques, à l'île de Phu Quoc dans la province de Kien Giang (Sud) le 13 avril.Nguyen Xuan Phuc a salué les investissements de l'entreprise dans de nombreux projets énormes à travers le Vietnam, y compris le téléphérique Fansipan-Sa Pa dans la province de Lao Cai (Nord), affirmant que ceux-ci ont créé des emplois et contribué à la croissance socio-économique de nombreuses localités ainsi qu'au développement du Vietnam.Soulignant la politique du Parti et de l'Etat de transformer le tourisme en secteur économique de pointe, le chef du gouvernement a suggéré que les entreprises et les investisseurs devraient s'efforcer d'introduire des produits touristiques typiques et impressionnants soutenus par les locaux, afin de développer le tourisme.Il a également loué les autorités du district insulaire de Phu Quoc et de la province de Kien Giang pour avoir adopté des mécanismes afin d’attirer des entreprises géantes pour investir dans l'infrastructure touristique à Phu Quoc.Il a noté que le Vietnam a connu une croissance de 20% du nombre de touristes en 2016 et de 30% au premier trimestre de cette année.Au premier trimestre de 2017, l'île de Phu Quoc a accueilli environ 553.500 visiteurs, une hausse de 82,7% en un an, dont 139.000 étrangers ( 53%).Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également déposé des fleurs au cimetière de Phu Quoc, qui est le lieu de repos de plus de 3.500 martyrs qui sont tombés sur le champ d’honneur à Phu Quoc.Lors de sa visite à Kien Giang, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc devrait organiser une séance de travail avec les dirigeants de la province sur le développement du modèle de la zone économique spéciale de Phu Quoc. -VNA