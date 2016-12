Le PM préside la réunion gouvernementale du dernier mois de 2016

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présidé jeudi après-midi 29 décembre, à Hanoï, la réunion du gouvernement pour le mois de décembre en présence des vice-Premiers ministres Truong Hoa Binh, Pham Binh Minh, Trinh Dinh Dung, Vu Duc Dam et d’autres responsables des ministères.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la parole à la réunion gouvernementale du mois de décembre. Photo : VNA

Les participants ont donné leurs avis sur cinq projets d’arrêtés concernant les fonctions, les compétences et l’organisation de la Banque d’État, du comité des Ethnies et des ministères de l’Intérieur, du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et des Transports et des Communications.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a donné le feu vert à la Banque d’État concernant la création du Département des communications.

Le bureau du gouvernement a annoncé que le Premier ministre avait donné son aval au ministère de la Santé pour augmenter les frais médicaux dans quatre localités du pays.

Enfin, le ministère de la Justice a rapporté au gouvernement la mise en œuvre du programme législatif de 2016 et ses missions pour 2017.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a demandé aux ministères de veiller au travail d’élaboration des institutions en 2017, d'examiner des lois, ordonnances…

Faisant le bilan du travail de direction du gouvernement, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a souligné que le gouvernement avait favorisé les principes du centralisme démocratique dans un esprit franc et de solidarité, notamment dans l’élaboration des institutions et l’exécution des options et politiques.

Le gouvernement a dirigé à temps et énergiquement des questions importantes comme la sécheresse dans le Centre et le Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), la salinisation dans le delta du Mékong, la catastrophe écologique causée par la Sarl de sidérurgie Hung Nghiêp Formosa Hà Tinh (Centre) ainsi que les impacts de la situation mondiale et régionale.

En conclusion de la conférence, le Premier ministre a affirmé la détermination du gouvernement à poursuivre l​a pleine application de la Résolution du 4e plénum du CC du PCV, ​de maintenir la solidarité unifiée et de perfectionner la mission de gestion et de direction socio-économique dans l’avenir. - VNA