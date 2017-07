Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au Forum d'affaires Vietnam-Allemagne, le 6 juillet à Berlin. Photo : VNA



Berlin (VNA) – Dans le cadre de sa visite en Allemagne, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé le 6 juillet à un Forum d’affaires entre le Vietnam et l’Allemagne, où 28 conventions de coopération, d’une valeur totale de plus de 1,5 milliard d’euros, ont été signées.

Dans son discours prononcé devant 600 entreprises allemandes et 100 sociétés vietnamiennes, le Premier ministre a souligné le succès de plusieurs groupes allemands au Vietnam, dont Siemens et Mercedes. L’Allemagne est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE), avec 9 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2016, soit 20% du commerce total entre le Vietnam et l’UE. Les investissements allemands au Vietnam se sont élevés à ce jour à 1,8 milliard de dollars.

Présentant aux investisseurs allemands la situation du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a rappelé que son pays avait enregistré continuellement pendant 30 ans une croissance de plus de 6%. En 2016, le PIB national a atteint 220 milliards de dollars, le PIB ​par habitant, près de 2.300 dollars. Le pouvoir d’achat d’une population de près de 100 millions de personnes augmente rapidement, avec une classe moyenne représentant 10% de la population. Le Vietnam recense actuellement plus de 23.000 projets d’investissement direct étranger (IDE) de 120 pays, cumulant un montant total de 320 milliards de dollars.

"L’environnement des affaires et de l’investissement du Vietnam s’améliore et satisfait de plus en plus aux normes internationales", a affirmé le Premier ministre, ajoutant que le Vietnam avait progressé de neuf rangs pour se classer 82e au classement 2016-2017 de la Banque mondiale en termes d’environnement des affaires. En outre, il occupe le 60e rang en termes de compétitivité économique sur un classement du Forum économique mondial.

Le Vietnam ouvre progressivement plusieurs de ses secteurs, notamment les services, les télécommunications, la finance, pour une participation plus profonde des investisseurs étrangers. La Bourse vietnamienne se développe rapidement avec la présence de plusieurs entreprises actionnarisées. Le système bancaire est en restructuration pour une meilleure performance aux normes internationales. Le Vietnam favorise également les fusions-acquisitions dans les secteurs des infrastructures, des transports, de l’électricité, les télécommunications, de l’agriculture, des services.

"De nombreuses opportunités s’ouvrent aux investisseurs étrangers", a affirmé Nguyen Xuan Phuc, avant de souhaiter que l’Allemagne soit un ami fiable et aide le Vietnam à profiter des assistances de la communauté internationale pour réaliser ses objectifs de développement durable. Le Premier ministre a également déclaré espérer que l’Allemagne encouragera ses entreprises à investir dans les industries auxiliaires au Vietnam et à créer des coentreprises avec les partenaires locaux.

Présent à cet événement, la ministre allemande de l’Économie et de l’Énergie, Brigitte Zypries, a déclaré apprécier le développement vigoureux et impressionnant du Vietnam. Elle a assuré que l’Allemagne serait toujours un partenaire fiable du pays.

Après le Forum d’affaires Vietnam-Allemagne, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré des dirigeants de plusieurs grands groupes allemands. Il leur a affirmé le grand soutien du gouvernement vietnamien pour leurs projets d’investissement sur son sol. En effet, BMW souhaite lancer un projet de coopération dans la production de pièces détachées d’automobile au Vietnam ; la BPCE, un projet de banque numérique ; et l’aéroport de Munich, un projet de coopération dans la formation de personnel dans l’aviation. -VNA