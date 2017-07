Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité vendredi matin le port international de Cai Mep CMIT, situé au district de Tan Thanh, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité vendredi matin le port international de Cai Mep CMIT, situé au district de Tan Thanh, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), un des ports en eau profonde ayant une meilleure croissance dans le monde.

Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les efforts faits par les ingénieurs, les ouvriers et les travailleurs de la joint-venture CMIT, notamment dans l’accueil récent d’un porte-conteneurs de près de 200.000 tonnes, le plus gros porte-conteneurs à avoir jamais accosté les ports vietnamiens. Il a souligné que l’infrastructure de communications joue un rôle particulièrement important pour l’économie, avant de souhaiter que CMIT continue d’atteindre une croissance plus élevée, contribuant davantage aux performances socioéconomiques de la région et du pays. Il a également demandé à CMIT et au ministère des Communications et des Transports de collaborer pour favoriser les activités d’import-export au port international de Cai Mep CMIT.

Le port international en eau profonde de Cai Mep CMIT, construit sur une superficie de 48 ha pour un coût total de 250 millions de dollars, peut recevoir des porte-conteneurs d'un tirant d'eau de 14 m.



Ce projet a été réalisé par un joint-venture entre le groupe APM Terminals du Danemark, la compagnie générale de la navigation maritime du Vietnam (Vinalines) et le port de Sai Gon.

Le CMIT contribue grandement au développement socioéconomique de la région économique de pointe du Sud, et plus particulièrement de la province de Ba Ria-Vung Tau, en permettant d'augmenter le volume de fret entre le Vietnam et les autres pays.



Ce port permet par ailleurs de réduire d'entre 7 à 10 jours la durée du transport de marchandises entre le Vietnam et d'importants marchés comme l'Union européenne et les Etats-Unis. -VNA