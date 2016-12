Le PM Nguyen Xuan Phuc travaille avec l'Académie des sciences et des technologies

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à l'académie des sciences et des technologies du Vietnam. Photo: VNA





​Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a travaillé le 27 décembre à Hanoï avec l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam à qui il a confié cinq missions essentielles pour 2017.

Concrètement, il a souhaité que l'académie étudie et propose des utilisations des ressources de minerais pour éviter les gaspillages, et élabore des mesures scientifiques et technologiques pour contrôler et régler les conséquences du changement climatique.

Il est nécessaire d'appliquer les sciences et les technologies ​pour sortir de ​produits respectueu​x de l'environnement et adaptés aux conditions concrètes du Vietnam, ainsi que d'améliorer leur compétitivité. Il faut recourir aux sciences et technologies pour conserver les vivres et aliments, augmenter la valeur des produits agricoles et améliorer la position de l'agriculture vietnamienne, a-t-il estimé.

Le Premier ministre a demandé à l'académie d'améliorer la compétitivité des secteurs majeurs comme l'agriculture high-tech, les hautes technologies, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, la production de matériaux de nouvelle génération...

"La tâche de l'académie est d'intégrer le Vietnam aux sciences et aux technologies du monde, dont la 4e révolution technologique", a-t-il ajouté.

Nguyen Xuan Phuc a profité de cette opportunité pour saluer les résultats enregistrés par l'académie ces dernières années, tout en affirmant que celle-ci contribuait grandement aux réalisations du pays ​depuis la trentaine d'années du Renouveau. Il a reconnu en particulier sa participation active à la détermination des causes de l'hécatombe des poissons au Centre.

L'Académie des sciences et des technologies du Vietnam est parmi les premiers organes du système national scientifique et technologique, spécialisé dans ​la recherche en sciences naturelles​ et en développement technologique ​de haut niveau. En 2016, ​elle a publié 2.000 ​travaux scientifiques, dont 996 ​dans des revues internationales, et a obtenu 28 certificats de propriété intellectuelle, et publié 39 monographies. -VNA

