Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a mis en avant mardi 27 juin à Hanoi les tâches de l’Armée populaire du Vietnam dans les temps à venir, affirmant la confiance et le soutien constant du Parti, de l’Etat et du peuple à l’armée.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la conférence politico-militaire de l’armée, le 27 juin à Hanoi. Photo : VNA

La Commission militaire centrale, le ministère de la Défense ont appréhendé et exécuté sérieusement les instructions du Parti, de l’Etat, dirigé toute l’armée pour bien réaliser les tâches militaires et de défense au premier semestre de l’année, a-t-il évalué lors de la conférence politico-militaire de l’armée.



Selon le chef du gouvernement, les tâches à venir consistent à continuer de déployer efficacement la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation, à mener à bien le travail d’édification institutionnelle.



Il faudrait également bien réaliser le travail de prévision et d’appréhension, et se concentrer sur l’élévation de la qualité du travail d’entraînement, de la combativité, de la capacité de préparation au combat, a-t-il déclaré à la conférence organisée par la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé de continuer de mettre en œuvre plus efficacement la résolution N°06-NQ/TW du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam sur "l’édification et le développement de l’industrie de la défense jusqu’en 2020 et dans les années suivantes".



Il faudrait s’intéresser au travail de sensibilisation auprès des masses, de reconnaissance envers les personnes méritantes, déployer efficacement les relations extérieures en matière de défense et le travail d’intégration internationale, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc converse avec des délégués à la conférence politico-militaire de l’armée, le 27 juin à Hanoi. Photo : VNA

Soulignant le slogan "la discipline fait la force des armées", le chef du gouvernement a proposé à la Commission militaire centrale, au ministère de la Défense, aux unités rattachées de focaliser la direction de toute l’armée sur la réalisation totale et efficace des tâches fixées, avec l’accent mis sur les points capitaux et principaux, tout en effectuant des contrôles et surveillances en temps utile.



Dans n’importe quelle circonstance, le Parti, l’Etat et le peuple accordent comme toujours leur soutien à l’armée, créent de meilleures conditions qui soient pour l’armée dans le processus d’organisation des forces, d’équippement, et d’exécution des tâches, a-t-il déclaré



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’est déclaré convaincu que l’Armée populaire du Vietnam promouvra sa tradition glorieuse, surmontera tous les difficultés et défis, s’efforcera de réaliser avec succès toutes les tâches à elle confiées pour être à jamais digne des "Soldats de l’Oncle Hô", de la confiance du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens. – VNA