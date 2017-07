Hambourg (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rencontré le président indonésien Joko Widodo, le Premier ministre indien Narendra Modi, en marge du Sommet du G20, le 8 juillet à Hambourg, en Allemagne.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le président indonésien Joko Widodo, le 8 juillet à Hambourg, en Allemagne. Photo

Au nom du président vietnamien Trân Dai Quang, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a solennellement invité le président indonésien Joko Widodo à participer au Sommet de l’APEC prévu en novembre 2017 à Dà Nang.



Le chef du gouvernement vietnamien a remercié l’Indonésie pour le rapatriement de 695 pêcheurs vietnamiens, et demandé qu’elle traite le problème de la pêche dans un esprit humanitaire, de solidarité aséanienne et de partenariat stratégique Vietnam-Indonésie.



Il a estimé que les deux parties devraient poursuivre leurs efforts pour achever rapidement les négociations sur la délimitation de la zone économique exclusive (ZEE) Vietnam-Indonésie.



Remerciant le Vietnam pour l’invitation, le président indonésien Joko Widodo a affirmé qu’il participera au Sommet de l’APEC et s’est engagé à concourir à l’organisation réussie par le Vietnam de l’Année de l’APEC 2017.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son homologue indien Narendra Modi, le 8 juillet à Hambourg, en Allemagne. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec son homologue indien Narendra Modi, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué la visite en 2017 au Vietnam des dirigeants indiens et du Bharatiya Janata Party (BJP) à l’occasion du 45e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du Partenariat stratégique entre les deux pays.



Le Vietnam soutient la politique «Agir vers l’Est» de l’Inde et travaillera sans relâche au renforcement du partenariat stratégique ASEAN-Inde, a-t-il affirmé, demandant à l’Inde de supprimer progressivement ses barrières douanières aux produits vietnamiens et d’œuvrer pour porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2020.



L’Inde fait grand cas de ses relations de partenariat stratégique avec le Vietnam, a dit le Premier ministre indien Narendra Modi. Il a hautement apprécié le rôle du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN-Inde, et affirmé que le Vietnam est un pilier important dans la la politique «Agir vers l’Est» de l’Inde. – VNA