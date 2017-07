Le PM Nguyen Xuan Phuc visite une usine de Siemens (Source: VNA)

Berlin, 6 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le maire de Berlin, Michael Muller, à Berlin le 6 juillet, dans le cadre de sa visite de travail en cours en Allemagne.Nguyen Xuan Phuc a demandé au maire de Berlin de partager son expérience dans la planification et le développement de nouvelles zones urbaines tout en préservant les valeurs culturelles, historiques et architecturales, et en protégeant l'environnement.Il a appelé l'Administration berlinoise à soutenir le projet de l’école maternelle bilingue germano-vietnamienne intitulée «Ben goc cay hat de» ou «An der alten Kastanie» à Berlin, ainsi que les centres commerciaux vietnamiens, les projets d'investissement du Vietnam en Allemagne comme le centre Dong Xuan, le bureau Viethaus et le succursale de Vietinbank à Berlin.

Michael Muller a accepté la proposition du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc concernant la multiplication du modèle de coopération entre Lichtenberg de Berlin et l’arrondissement de Hoan Kiem de Hanoi commencé en 2015 dans d'autres arrondissements des deux capitales.



Le maire de Berlin, qui est également le ministre-président du Land de Berlin, s'est engagé à continuer d'aider les Vietnamiens résidant à Berlin à s'intégrer dans la communauté tout en préservant leur identité culturelle nationale. -VNA