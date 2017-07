Le PM Nguyen Xuan Phuc rencontre des dirigeants du Land de Rhénanie-Palatinat. Photo: VNA



Berlin, 5 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé son souhait que le Bundestag encouragerait les entreprises allemandes à investir au Vietnam dans les domaines d'excellence d'Allemagne, tels que les équipements énergétiques, le chemin de fer, les industries auxiliaires, les équipements médicaux et la pharmacie, l'infrastructure de communications et le tourisme, la biotechnologie et la transformation des denrées alimentaires.

Lors d'une séance de travail avec la ministre-présidente du Land de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, dans la ville de Mayence le 5 juillet, le Premier ministre vietnamien a exhorté le Parlement allemand à soutenir la création du groupe de parlementaires de l'amitié Allemagne-Vietnam, afin de renforcer l'amitié et la coopération entre les deux organes législatifs, notamment en matière de législation et de supervision.



Il a hautement apprécié les atouts économiques de ce Land en matière de tourisme, de technologies de l'information, d’industrie chimique et de production de vin, et a demandé aux autorités locales de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans le développement de la main-d'œuvre, en particulier la formation d'infirmiers vietnamiens dans les hôpitaux et les établissements médicaux du Land.

Mme Dreyer, qui est également présidente du Conseil fédéral allemand, a espéré que de nouvelles opportunités de coopération bilatérale s'ouvriront dans les domaines d’intérêt commun.



Lors d'une séance de travail avec le vice-ministre-président et ministre de l’Economie, des Transports, de l'Agriculture et de la Viniculture du Land de Rhénanie-Palatinat, Volker Wissing, le PM Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le lien économique est un pilier du partenariat stratégique bilatéral avant d’estimer que les deux pays ont pleins de potentiels pour développer leur coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Le gouvernement vietnamien est prêt à offrir des conditions favorables aux sociétés allemandes au Vietnam, contribuant à l'approfondissement du partenariat stratégique bilatéral, a-t-il déclaré.



Les sociétés allemandes telles que Boehringer Ingelheim, BASF et Hornbach ont également exprimé leur intérêt à faire des affaires au Vietnam.

Peu après leur arrivée à Francfort, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse se sont rendus mercredi après-midi au Consulat général du Vietnam dans cette ville.



"Le Vietnam souhaite approfondir son partenariat stratégique avec l’Allemagne, qui représente un partenaire de première importance en Europe. Le renforcement de ce partenariat nécessite l’accélération des échanges commerciaux et économiques avec la Hesse et la ville de Francfort", a souligné Nguyen Xuan Phuc.

Il a aussi demandé aux cadres et employés du Consulat général de mieux prendre en charge les Vietnamiens résidant à Francfort, en Hesse et en Allemagne en général. -VNA