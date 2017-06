Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc reçoit mardi à Hanoi le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue, en visite officielle du 17 au 22 juin au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu mardi à Hanoi le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue, en visite officielle du 17 au 22 juin au Vietnam, sur invitation de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Mme Nguyen Thi Kim Ngan.

Lors de la réception, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que le gouvernement vietnamien souhaite œuvrer avec le gouvernement haïtien dans l'application de mesures de renforcement de la coopération bilatérale.

M. Nguyen Xuan Phuc a estimé que cette visite au Vietnam ouvrait une nouvelle phase de la promotion de la coopération parlementaire, tout en contribuant au renforcement des relations d’amitié entre les deux pays. Il s'est dit convaincu ​que lors de celle-ci, les deux parties discuteront de mesures concrètes pour promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs et les deux gouvernements. Le Vietnam fait de son mieux pour accélérer sa coopération avec Haïti ​dans un intérêt mutuel.

Le chef du gouvernement vietnamien a tenu en haute estime ​le fait que les deux parties parachèvent le cadre juridique et le mécanisme de leur coopération bilatérale, les plus marquants ​étant l’accord-cadre gouvernemental de commerce et d’investissement, et la création du Comité mixte de coopération économique et de protectorat d’investissement. Par ailleurs, les deux parties accélèrent la négociation d'un accord de coopération dans la culture, le sport et le tourisme.

Le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue, a estimé qu​e lors de ces 20 ans de relations bilatérales, les deux pays ont connu des développements importants dans divers domaines, comme le maintien des échanges des délégations de haut rang, la coopération dans l’investissement dans les télécommunications, l’agriculture.

Il a souligné que ​sa visite au Vietnam avait pour but de promouvoir davantage les échanges et la coopération politique, culturelle et diplomatique, et plus généralement, dans d’autres secteurs.

Exprimant sa ​satisfaction ​de l’ouverture de l’ambassade d’Haïti au Vietnam, M. Youri Latortue a souhaité que le Vietnam ​fasse de même afin de constituer une passerelle pour la promotion d'une coopération multiforme entre les deux pays.

Le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue a informé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc des résultats de son entretien avec la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân. Les deux dirigeants parlementaires ont décidé de former rapidement deux groupes de députés d’amitié Vietnam-Haïti.

Il a affirmé que Haïti continue de créer des conditions favorables aux activités d’investissement, de coopération et d’affaires de Viettel à Haïti, souhaitant que le gouvernement vietnamien suggère à Viettel de développer davantage ses investissements sociaux ​afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté à Haïti.

Youri Latortue a souhaité coopérer étroitement avec le Vietnam dans l’agriculture. Concrètement, Haïti continuera d’acheter du riz ​vietnamien​ en vue de bénéficier d'une assistance dans la culture de riz de haut rendement.

Les organes législatifs des deux pays vont suivre des programmes et projets de coopération entre les deux pays, et renforceront de façon intégrale la coopération bilatérale.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement vietnamien encourage et favorise toujours la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement, avant de souhaiter que les deux parties mettent en œuvre efficacement les actes de coopération signés, notamment le protocole d’accord sur le commerce de riz de décembre 2012.

De plus, les deux parties doivent maintenir une collaboration étroite, se soutenir mutuellement ​au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment l’ONU.

M. Nguyen Xuan Phuc a souligné que le gouvernement vietnamien souhaitait et s’était déterminé à prendre des mesures, de concert avec le gouvernement haïtien, pour rendre de plus en plus substantielle et efficace la coopération bilatérale. Dans cet esprit, les deux parties doivent continuer de perfectionner le cadre juridique de coopération, et signer des accords concernant des domaines concrets, ainsi que d'assurer les activités du Comité mixte de coopération économique, au commerce et dans l’investissement. Par ailleurs, il faut intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs potentiels des deux pays tels que télécommunications, agriculture, construction, tourisme, culture, énergie, équipements électroniques, matériaux de construction et biens de consommation.

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, mardi matin, le président du Sénat haïtien Youri Latortue, et la délégation l’accompagnant, sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, avant d'assister à la séance plénière de la 3e session de la XIVe législature de l’Assemblée nationale du Vietnam. -VNA