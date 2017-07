Hanoi, 19 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu mardi, 18 juillet, à Hanoi le conseiller spécial de son homologue japonais, Kawai Katsuyuki.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le conseiller spécial de son homologue japonais, Kawai Katsuyuki. Photo : VNA

Tout en appréciant la mise en œuvre par le Japon des projets importants dans l’énergie et les transports au Vietnam, le chef du gouvernement s’est engagé à lever les obstacles à la mise en œuvre des accords qu’il a signés avec son homologue japonais.

Les gouvernements vietnamien et japonais discutent activement d'un plan d'action pour mieux mettre en œuvre le partenariat stratégique profond entre les deux pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exprimé son espoir qu'il rencontrerait encore le Premier ministre Shinzo Abe au Sommet de l'APEC 2017 au Vietnam.

Kawai Katsuyuki a transmis les messages du Premier ministre Shinzo Abe à M. Nguyên Xuân Phuc, en disant que le Japon prend en considération la position stratégique du Vietnam et souhaite renforcer encore le partenariat stratégique profond bilatéral.



Il a déclaré que le Premier ministre Shinzo Abe s’est réjoui de rencontrer son homologue vietnamien lors du récent Sommet du G20 et attend avec impatience de le rencontrer au Sommet de l'APEC 2017 prévu pour cette année dans la ville centrale de Da Nang.



L'invité a affirmé que le Japon appuiera et accélérera la mise en œuvre des projets principaux de transport et d'énergie au Vietnam.

Le même jour, le chef de la Commission de l'organisation du CC du PCV, Pham Minh Chinh a également reçu le conseiller spécial de son homologue japonais, Kawai Katsuyuki qui a souhaité continuer de renforcer la coordination étroite avec le Vietnam afin de contribuer au maintien de la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, le développement et la prospérité dans la région et dans le monde. -VNA