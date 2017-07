Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (3e à droite) lors de la rencontre avec des dirigeants de l'Union des entreprises Europe-ASEAN. Photo: VNA



La Haye (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle de travail aux Pays-Bas, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 9 juillet (heure locale) des dirigeants de l'Union des entreprises Europe-ASEAN et de la Chambre de commerce Pays-Bas-Vietnam et le président ​du comité du directeur du groupe autrichien Vamed.

Lors de la rencontre avec des dirigeants de l'Union des entreprises Europe-ASEAN, ​Nguyên Xuan Phuc a estimé le rôle de cette dernière dans la connexion des entreprises des deux parties, notamment dans la consultation et l'assistance des entreprises européennes dans leur coopération avec l'Asie du Sud-Est.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions optimales aux entreprises européennes venant investir dans les infrastructures, l'industrie auxiliaire, les hautes technologies, l'adaptation aux changements climatiques, les énergies renouvelables et l'environnement.

Il a demandé à l'Union de ​tirer profit des intérêts de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique pour inciter les entreprises européennes à venir investir au Vietnam et s'intégrer au marché de l'Asie-Pacifique.

Selon les dirigeants de l'Union, cette dernière réunit de grands groupes multinationaux spécialisés dans les finances, la logistique, l'autonomisation, l'agriculture, la pétrole, la santé... des domaines prometteurs pour la coopération avec le Vietnam.

Les deux parties ont affirmé s'efforcer de promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre l'Europe et l'ASEAN, soutenir la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne pour créer ​un élan en faveur de la coopération entre les deux parties.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (3e à droite) lors de la rencontre avec des dirigeants de la Chambre de commerce Pays-Bas - Vietnam. Photo: VNA

Reçu par des dirigeants de la Chambre de commerce Pays-Bas - Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a insisté sur le soutien et la consultation de ​cet organisme pour resserrer la coopération entre les entreprises des deux pays.

Il a demandé à la chambre et à la communauté des entreprises néerlandaises d'accélérer la signature et l'application de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique, de stimuler la coopération dans le commerce, l'investissement et le tourisme entre les entreprises néerlandaises et vietnamiennes, notamment la multiplication des visites de délégations.

La partie néerlandaise a constaté que depuis la création de la chambre en 1994, elle contribuait grandement aux bonnes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Mieux, elle permet de les consolider.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ( droite) et le président ​du Comité du directeur du groupe autrichien Vamed, Ernest Wastler. Photo: VNA



Le Premier ministre vietnamien a loué les activités du groupe de Vamed dans plusieurs pays dans le secteur de la santé, lors d'une rencontre avec son président du Comité du directeur, Ernest Wastler.

Il a remercié ce groupe pour son soutien ces 20 dernières années au système de santé public ​vietnamien, notamment dans le décaissement des aides publiques au développement du gouvernement autrichien pour moderniser le système d'hôpitaux du Vietnam, améliorer la qualité des services de santé pour la population et parvenir à l'objectif de développement durable au Vietnam.

Le chef du gouvernement a demandé au groupe Vamed de continuer à assister le secteur de la santé du pays dans la mise en œuvre de nouveaux projets.

Ernest Wastler a affiché sa volonté de coopérer avec les ministères et secteurs concernés du Vietnam afin de chercher les modalités d'assistance appropriées.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est rendu et a coupé la bande d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas. -VNA

