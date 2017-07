Hambourg (VNA) - Le Premier minister Nguyên Xuân Phuc a encouragé les entreprises de la ville de Hambourg à investir au Vietnam lors d’une rencontre avec son maire-gouverneur Olaf Scholz, vendredi 7 juillet, dans le cadre de sa visite officielle de travail en Allemagne.

Le Premier minister vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le maire-gouverneur de Hambourg, Olaf Scholz, le 7 juillet à Hambourg. Photo : VNA

M. Olaf Scholz s’est réjoui des développements positifs des relations de partenariat stratégique entre les deux pays dans tous les domaines, notamment le commerce et l’investissment, auxquelles la ville de Hambourg a apporté une part considérable.Située au nord de l’Allemagne, près de l’embouchure de l’Elbe et à proximité de la mer du Nord, Hambourg est le premier port du pays, le deuxième de l’Europe, le troisième du monde où transitent environ 145 millions de tonnes de marchandises d’une bonne centaine de pays par an.Une des portes d’entrée principales des marchandises vietnamiennes en Allemagne et en Europe, la ville a assisté durant ces dernières années à une hausse de près de 50% du volume de conteneurs à destination et en provenance du Vietnam.La ville s’étend sur 755 km2, compte près de 1,8 million d’habitants et affiche un produit intérieur brut de 105 milliards de dollars (en 2016). Elle compte plus de 200.000 entreprises, parmi lesquelles figurent de grands groupes comme le transporteur aérien Lufthansa, le groupe de hautes technologies Siemens et le leader mondial de la vente à distance Otto.Le Premier minister Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le Vietnam est prêt à promouvoir sa coopération avec Hambourg dans les sciences et technologies, la logistique et la manutention portuaire.Il a proposé à la ville allemande de renforcer sa coopération avec les villes portuaires vietnamiennes telles que Dà Nang, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville dans la gestion, l’aménagement et le développement des ports vietnamiens pour qu’elles parviennent au niveau et à l’envergure internationaux.Le dirigeant vietnamien a encouragé les entreprises hambourgeoises à investir au Vietnam dans les domaines où elles excellent comme la construction navale, la pétrochimie, l’aviation et l’aérospatiale, l’électronique, la mécanique de précision, la chimie et l’optique.M. Olaf Scholz, qui s’est rendu au Vietnam en 2015, a remercié le Premier minister Nguyên Xuân Phuc pour ses bonnes évaluations de sa ville et a convenu de travailler avec le Vietnam pour promouvoir et mettre en oeuvre les propositions de coopération dans le futur.Il a hautement apprécié la communauté vietnamienne à Hambourg, forte d’un bon millier de personnes, dont nombre de chefs d’entreprise prospères et patrons des restaurants célèbres, et salué leurs contributions au renforcement des relations d’amitié et de coopération économique entre Hambourg et le Vietnam. – VNA