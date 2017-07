Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’est rendu le 23 juillet dans la commune néo-rurale de Tuong Son, district de Thach Hà, province de Hà Tinh (Centre), recommandant de multiplier un modèle de jardin à haut rendement.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc converse avec la famille de Duong Kim Hung, dans l’hameau de Hà Thanh. Photo : VNA

Il a apprécié les efforts de la famille de Duong Kim Hung, dans l’hameau de Hà Thanh, qui a su créer un "jardin modèle" doté d’un système d’arrosage automatique où il pratique la pisciculture en étang, la culture des légumes et des arbres fruitiers.Ce modèle de production agricole qui séduit de plus en plus les paysans, permet une productivité élevée, rapportant un revenu annuel d’environ 170 millions de dôngs, et améliorant les conditions de vie des paysans.Tuong Son est une des trois communes du district de Thach Hà et une des 26 communes ayant atteint les critères de la nouvelle ruralité de la province de Hà Tinh (Centre).Ces critères, au nombre de 20, se déclinent en six groupes, à savoir la planification ; les infrastructures socio-économiques ; l’économie et l’organisation de la production ; la culture, la société et l’environnement ; le système politique ; et les quartiers résidentiels.La province de Hà Tinh a fixé un ensemble de 20 critères de la nouvelle ruralité, qui se composent de 19 critères nationaux et un critère provincial relatif aux quartiers résidentiels néo-ruraux et jardins modèles.Le chef du gouvernement a également visité le modèle de consultations en matière de politiques de prêts et de production agricole organique, et le modèle de guichet unique pour le règlement des procédures administratiques dans la commune de Tuong Son.Le même jour, à l’occasion du 70e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie, il, a rendu visite et offert des cadeaux au blessé de guerre Van Ngoc Chung qui avait combattu à Quang Tri en 1968, et à la mère héroïne Van Thi Vuong dont deux enfants étaient tombés au champ d’honneur. - VNA