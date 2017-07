Amsterdam, 9 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, son épouse et une haute délégation gouvernementale les accompagnant sont arrivés samedi soir (heure locale) à l’aéroport de Schiphol Amsterdam, entamant une visite aux Pays-Bas sur invitation du Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, son épouse à l’aéroport de Schiphol Amsterdam. Photo . VNA

La cérémonie d’accueil a été solennellement organisée à l’aéroport de Schiphol Amsterdam, en présence du ministre néerlandais de la Défense Jeanine Hennis, l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Nienke Trootser et d’autres hauts officiels; ainsi que de l’ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Nguyên Thi Hoa, et des cadres fonctionnaires de l’Ambassade du Vietnam dans ce pays.

La visite a lieu à un moment où les relations entre les deux pays progressent dans de nombreux domaines, établissant un modèle de coopération dynamique et efficace entre un pays d'Asie du Sud-Est et un pays européen.



Selon l’agenda, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc aura une rencontre avec son homologue néerlandais. Les deux dirigeants vont assister à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux gouvernements et les entreprises des deux pays, rencontrera des dirigeants du Parlement des Pays-Bas et d’autres officiels gouvernementaux et locaux des Pays-Bas.

Le chef du gouvernement vietnamien aura des rencontres avec les dirigeants de la Cour internationale de Justice et de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, assistera au forum des entreprises Vietnam-Pays-Bas…

Cette visite vise à renforcer le partenariat stratégique bilatéral sur l'adaptation aux changements climatiques, la gestion de l'eau, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire.

Les deux pays ont défini l'adaptation au changement climatique, la gestion de l'eau, l'agriculture, l'énergie, l'économie maritime et les services logistiques comme des domaines de coopération prioritaires.



Le commerce bilatéral a augmenté de façon continue ces dernières années, le Vietnam enregistrant toujours un excédent commercial. Les Pays-Bas sont aujourd'hui l'un des plus grands marchés d'exportation du Vietnam en Europe.



Au cours des cinq premiers mois de 2017, le commerce bilatéral a atteint 2,9 milliards de dollars. Le Vietnam a principalement exporté produits halieutiques, légumes et fruits, noix de cajou, café, poivre, riz, produits chimiques et matières plastiques, et importé machines, équipements, pièces de rechange automobiles, produits laitiers et pharmaceutiques.



Les Pays-Bas se classent au 11ème rang dans la liste des 119 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 287 projets d'une valeur de 7,7 milliards de dollars.



Après avoir établi les relations diplomatiques avec le Vietnam en 1973, les Pays-Bas ont commencé à lui fournir une aide publique au développement non remboursable (APD), principalement dans les activités humanitaires, l'éducation et la santé.



Depuis janvier 2014, les Pays-Bas ont porté leurs relations avec le Vietnam au niveau d'un «partenariat commercial» en mettant l'accent sur la promotion du commerce et des investissements bilatéraux.



En 2010, les deux parties ont établi un partenariat stratégique sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau. En 2014, ils ont signé un accord de partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire.



L'éducation universitaire et les transports jouent également un rôle majeur dans la coopération bilatérale.



Les localités vietnamiennes et néerlandaises se sont également coordonnées pour atténuer les impacts du changement climatique, construire des zones urbaines vertes, fournir de l'eau propre et améliorer le traitement des déchets ainsi que développer les infrastructures, les transports publics et l'énergie. -VNA