Le PM laotien affirme sa détermination à resserrer les liens avec le Vietnam

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong a reçu le 7 février à Hanoi le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith qui a réitéré la détermination du Laos à coordonner avec le Vietnam pour porter les liens de coopération socioéconomique entre les deux pays à la hauteur des bonnes relations politiques.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong (droite) et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith en visite au Vietnam pour coprésider la 39ème session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos a affirmé que son gouvernement coopérera avec le Vietnam pour diriger les ministères, les secteurs et les localités afin de mettre en œuvre les accords conclus par les dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux pays, ainsi que ceux signés lors de cette session du Comité intergouvernementale Vietnam- Laos.

Le chef du gouvernement laotien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Lao et président laotien Bounhang Volachith au secrétaire général du PCV, tout en félicitant le Vietnam pour ses réalisations obtenues ces derniers temps.

Il a également remercié le Vietnam pour le soutien efficace au Laos au cours des dernières années.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong a réaffirmé le soutien du Vietnam pour l’œuvre de réforme et d’édification du Laos et salué la coopération effective entre les deux gouvernements ces derniers temps.

Il a suggéré que dans la 39ème session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, les deux parties se concentreront sur la recherche de mesures de coordination active pour réaliser efficacement les Déclarations communes Vietnam-Laos, les accords signés par les dirigeants des deux pays et des programmes et plans de coopération bilatérale.

Les deux parties devraient examiner et perfectionner les politiques et mécanismes de collaboration, tout en déployant des mesures concrètes pour assurer la qualité et la marche des projets d’investissement vietnamien au Laos, et promouvoir la croissance durable des relations économiques, a-t-il noté.

Le leader du PCV a également demandé aux deux pays de renforcer la connectivité dans l'économie, les infrastructures de transport et l'énergie ainsi que de créer des changements positifs et pragmatiques sur la qualité de la coopération dans l'éducation et la formation.

L'hôte et l'invité se sont réjouis du développement profond des relations de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam, contribuant considérablement à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie de chaque pays.

Ils se sont également engagés à travailler ensemble pour maintenir, promouvoir et éduquer les relations de solidarité spéciale Vietnam-Laos pour les jeunes générations.- VNA