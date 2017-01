Le PM japonais affirme son soutien de la formation de cadres administratifs au Vietnam

Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam au Vietnam, le Premier ministre Shinzo Abe a rencontré mardi matin 17 janvier à Hanoi le chef de la Commission centrale de l’Organisation du Parti communiste du Vietnam et président du Groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon, Pham Minh Chinh.

Le chef de la Commission centrale de l’Organisation du Parti communiste du Vietnam Pham Minh Chinh (gauche) et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Photo : VNA

Le chef du gouvernement japonais a hautement apprécié les relations de coopération entre l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam et le Groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon, lesquelles contribuent au renforcement de la coopération comme au développement des relations entre les deux pays.

En matière de formation de ressources humaines, le Premier ministre Shinzo Abe a exprimé ​le souhait d’assister le Vietnam dans la formation de cadres ​administratifs de tous échelons.

Pham Minh Chinh s’est ​déclaré heureux du développement vigoureux, intégral et ​concret des relations de partenariat stratégique entre les deux pays, lequel est marqué par une confiance politique élevée et ​une coopération florissante dans des secteurs comme la sécurité, la défense, l’économie, l’agriculture et les échanges entre localités.

Il a aussi souhaite que le Premier ministre Shinzo Abe continue de soutenir et d’aider l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam et le groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon ​pour coo​pérer étroitement et efficacement, afin de contribu​er activement au développement des relations bilatérales.

Mardi matin, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rencontré le directeur de l’Université nationale de Hanoi Nguyên Kim Son, ainsi que des étudiants de cet établissement.

Selon Nguyên Kim Son, l’Université Vietnam-Japon inaugurée en septembre dernier et qui relève de l’Université nationale de Hanoi, a commencé le premier cours ​de six programmes de formation d'agrégés.

Nguyên Kim Son a souhaité que le Premier ministre japonais Shinzo Abe continue de soutenir l’Université Vietnam-Japon.

Considérant ​cette dernière comme l'un des projets importants dans les relations de coopération Japon-Vietnam, le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe a estimé ​qu'il s'agissait ​d'un établissement formant des ressources humaines qualifiées pour les deux pays. - VNA