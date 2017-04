Le PM japonais adresse ses condoléances à la famille de la fillette Lê Thi Nhât Linh

Tokyo (VNA) - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exprimé ses condoléances à la famille de la fillette vietnamienne de 9 ans Lê Thi Nhât Linh assassinée dans la ville de Matsudo, préfecture de Chiba, fin mars.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Photo : AP

Lors d'une rencontre le 17 avril à Tokyo avec l'ambassadeur du Vietnam au Japon Nguyên Quôc Cuong, le Premier ministre Shinzo Abe a prié le diplomate vietnamien de transmettre sa profonde sympathie à la famille de la fillette de 9 ans.

Il a également affirmé que le gouvernement japonais n'épargnerait aucun effort pour aider la famille de Lê Thi Nhât Linh à surmonter cette grande perte.



L’ambassadeur Nguyên Quôc Cuong a remercié le Premier ministre, le gouvernement et les habitants ​du Japon pour leur solidarité.



Il ​s'est déclaré convaincu que les organes japonais compétents ​arrêterait rapidement le coupable et l​e puniraient sévèrement conformément à la loi japonaise.



Lors de la rencontre, le Premier ministre Shinzo Abe a également déclaré qu'il souhaitait accueillir le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qui effectuera une visite officielle au Japon cette année dans le but de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

La police japonaise a arrêté un homme de 46 ans, nommé Shibuya Yasumasa, le matin du 14 avril. Selon la police de la préfecture de Chiba, ​il s'agit du voisin de la famille de Nhât Linh. ​Son ADN a été retrouvé sur ​des objets ​appartenant à la fillette. Selon la police locale, il n’a pas encore reconnu son crime​ et garde le silence.

Dimanche 26 mars, Nhât Linh a été retrouvée morte sous un pont à Abiko. Les enquêteurs japonais ont estimé qu​'elle a été tuée ailleurs car il n’y avait aucun signe d​e lutte à l’endroit où son corps a été retrouvé nu, et qu’elle a été enlevée quelques minutes après avoir quitté sa maison à Matsudo pour son école, vendredi matin 24 mars. -VNA