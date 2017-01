Le PM japonais achève sa visite officielle au Vietnam

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de son épouse, a achevé avec succès sa visite officielle les 16 et 17 janvier au Vietnam, sur invitation de son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et son épouse arriv​ent, le 16 janvier, à l'aéroport international Nôi Bai, pour une visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Le Premier ministre japonais a eu un entretien avec son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, ​et rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, et le président Trân Dai Quang, et eu une entrevue avec la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngân.

Les deux Premiers ministres ont coprésidé un colloque d’entreprises Vietnam-Japon. Le chef du gouvernement japonais a également rencontré Pham Minh Chinh, chef de la Commission centrale de l’Organisation du Parti communiste du Vietnam et président du groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon.

Les deux Premiers ministres sont convenus de continuer de renforcer la confiance politique en maintenant des visites et des réunions de haut niveau, ainsi qu'en renforçant l'efficacité des mécanismes de dialogue. Ils se sont engagés à collaborer étroitement pour le succès de la prochaine visite, ce printemps, de l'Empereur du Japon et de son épouse.

MM. Shinzo Abe et Nguyên Xuân Phuc ont décidé de renforcer la coopération substantielle en matière de défense nationale et de sécurité, y compris en matière de déminage et d'amélioration des capacités de l'application de la loi en mer.

Sur le plan économique, les deux parties sont parvenues à un consensus sur le renforcement de la connectivité économique par la promotion du commerce et de l'investissement, l'augmentation des aides publiques au développement (APD), ainsi que l'intensification de la coopération décentralisée et la coopération dans l'agriculture et l’emploi.

Les deux parties se sont accordées pour ​mettre en oeuvre la stratégie d'industrialisation du Vietnam dans le cadre de la coopération Vietnam-Japon pour 2020 et sa vision pour 2030, ainsi que la ​6e étape de l'initiative commune Japon-Vietnam ​destinée à améliorer le climat d​'affaires au Vietnam, outre de poursuivre la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures au Vietnam, notamment de ceux concernant l'autoroute nord-sud.

Ils ont également convenu de renforcer les ​relations bilatérales dans l'agriculture de haute technologie, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la coopération décentralisée, ainsi que d'augmenter le nombre de stagiaires vietnamiens au Japon.

Le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé que ​son pays autoriserait l'importation du fruit du dragon, ​et le Premier ministre Nguyen Xuân Phuc, de même pour la poire japonaise.

Le Premier ministre Shinzo Abe s’est engagé à accorder au Vietnam un prêt supplémentaire de 1,05 milliard de dollars au ​titre de l'exercice financier de 2016 ​pour les ​secteurs de la sécurité maritime, de la réponse aux changements climatiques, de l'évacuation des eaux et du traitement des eaux usées.

Les deux parties ont échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, avant de s’engager à renforcer leur collaboration au sein des forums régionaux et internationaux.

Elles se sont​ accordées sur la nécessité d​e maintenir la paix, la liberté et la sécurité de la navigation maritime et aérienne.

Elles ont demandé aux parties concernées d'éviter toutes actions susceptibles de provoquer des tensions régionales et ​de militarisation entraînant ​un changement du statu quo ​en Mer Orientrale, de respecter les processus diplomatiques et juridiques​sans recourir à la force ​ni menacer d’y recourir, et le droit international, dont la convention des Nations-Unis sur le droit de la mer de 1982​ et la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), ainsi que d’achever dans les meilleurs délais le Code de conduite en Mer Orientale (COC).

A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue japonais Shinzo Abe ont assisté à la cérémonie de signature d​'accords de coopération entre plusieurs ministères, secteurs et entreprises des deux pays. Il s'agit de notes d’échange sur l’attribution des aides publiques de développement (APD) du 7e cycle du programme de résilience au changement climatique (d’un montant de dix milliards de yens) et sur l’attribution d’aides non remboursable au programme de développement socioéconomique et d'équipement pour garantir la sécurité du transport fluvial (300 millions de yens), ainsi ​que l'accord d’APD sous forme de prêt pour le projet de gestion économique et d’amélioration de la compétitivité (11 milliards de yens), l’accord d’APD sous forme de prêt relevant du 7e cycle du programme de résilience au changement climatique (10 milliards de yens), l’accord de partenariat stratégique entre le groupe du textile et de l’habillement du Vietnam (Vinatex) et la société japonaise Itochu, et l’Accord ​d'investissement dans le projet de centrale thermoélectrique Vung Ang 2.

Durant sa visite officielle au Vietnam, Mme Akie Abe, épouse du Premier ministre japonais Shinzo Abe, a eu des rencontres avec Mme Tran Nguyet Thu, l'épouse du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, ainsi que des jeunes ayant participé au programme du « Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon» (SSEAYP). Elle a également visité l’Hôpital de réhabilitation fonctionnelle de Hanoï. -VNA