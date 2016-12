Le PM invite l'Académie des sciences sociales du Vietnam à résoudre les problèmes sociaux

Hanoi (VNA) – ​Parallèlement à ses recherches, l'Académie des sciences sociales du Vietnam (ASSV) devrait appliquer les résultats de ses ​travaux scientifiques dans le règlement des problèmes sociaux, a demandé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, lors d’une conférence mardi à Hanoi consacrée aux orientations de travail pour 2017 de l’ASSV.

Conférence de l'Académie des sciences sociales du Vietnam sur les orientations de travail de 2017. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a salué les réalisations de l'ASSV, dont la fourniture de consultations politiques ​au Parti et ​au gouvernement dans les secteurs de l'économie, de la culture, de la société, de la défense et de la sécurité.

L’ASSV doit se mettre à jour des événements sociaux et mondiaux et, en même temps, se concentrer à améliorer les prévisions et ​à fournir des consultations exactes au service des stratégies nationales de développement socioéconomique, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a suggéré à l’ASSV d'examiner des mesures de restructuration ​l'emploi, de réduction de la pauvreté, de développement économique, de valorisation des identités culturelles dans le contexte d'une intégration au monde.

En 2016, le Vietnam a enregistré plus de 110.000 nouvelles entreprises, a-t-il rapporté, demandant à l’ASSV de proposer des mécanismes plus efficaces pour promouvoir le mouvement des start-up avec pour objectif la création de plus d’un million de nouvelles entreprises d'ici à 2020. - AVI