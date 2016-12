Le PM exhorte Vinh Phuc à devenir un pôle de développement

Vinh Phuc (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté la province de Vinh Phuc (Nord) à devenir un pôle de développement, lors de la conférence sur la promotion des investissements dans la province de Vinh Phuc en 2016, mardi 27 décembre.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la conférence sur la promotion des investissements dans la province de Vinh Phuc en 2016, mardi 27 décembre. Photo : VNA

Le label d’une grande province a apparu sur la carte du Vietnam, s’est félicité le chef du gouvernement lors de cet événement tenu sur le thème «Vinh Phuc - potentialités et opportunités d’investissements» à laquelle a également assisté le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.



Soulignant les potentialités de développement énormes de cette localité appartenant à la région de la capitale et dotée de nombreux paysages magnifiques, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a estimé que Vinh Phuc dispose des avantages comparatifs en matière d’attraction des investissements par rapport au reste du pays.



« Vinh Phuc devrait avoir sa propre vision, œuvrer pour devenir un pôle de développement du Nord et de tout le pays, une ville industrielle et tertiaire, une destination de choix des investisseurs, touristes, des idées novatrices et l’initiatrice de la rénovation agricole et rurale », a-t-il souligné.



Afin de matérialiser ces objectifs, le dirigeant vietnamien a demandé à Vinh Phuc de poursuivre ses réformes, avec l’accent mis sur l’édification de la confiance des investisseurs, des riches, des personnes intelligentes et des travailleurs hautement qualifiés.

Un protocole d’accord a été signé entre le Comité populaire de la province de Vinh Phuc et les investisseurs, en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung. Photo : VNA

D’une province uniquement agricole, Vinh Phuc est devenu aujourd’hui un bel exemple national en termes de développement socioéconomique, avec notamment une valeur de production industrielle impressionnante. Elle est le premier centre industriel de production d'automobiles et de motocyclettes du pays, avec des infrastructures techniques modernes.La physionomie de cette localité s’est renouvelée avec, entre autres, la création des deux centres urbains de Vinh Yên et Phuc Yên. La croissance économique est demeurée élevée pendant plusieurs années, atteignant 17,24% en moyenne annuelle.Grâce à ses politiques d'ouverture et à l’amélioration notable de son environnement d'investissement, Vinh Phuc a attiré les investissements de plusieurs compagnies prestigieuses comme Toyota, Honda, Daewoo Bus, Piaggio, Prime Group, Nissin Vietnam, Maruichi Sun Steel ou encore Kohsei Multipack Vietnam.Vinh Phuc a attiré à ce jour 856 projets contre 8 en 1998, parmi lesquels 227 d’investissement direct étranger cumulant 3,4 milliards de dollars de capitaux enregistrés, et 629 d’investissement direct domestique totalisant 49,2 milliards de dôngs de capitaux enregistrés, dont 55% sont opérationnels.La conférence sur la promotion des investissements dans la province de Vinh Phuc en 2016 a réuni 500 délégués dont des représentants des ministères, localités, banques commerciales, aux côtés d’investisseurs vietnamiens et étrangers. – VNA