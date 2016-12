Le PM exhorte Da Nang à devenir un moteur de la croissance du pays

Le PM Nguyen Xuan Phuc (3e à gauche) lors de la cérémonie. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité que la ville de Da Nang (Centre) mette en valeur la force interne de chacun de ses secteurs économiques pour devenir l'un des moteurs de la croissance du pays.

Prenant la parole samedi lors de la cérémonie de célébration du 20e anniversaire du rétablissement de la ville de Da Nang, il a appelé les autorités locales à redoubler d'efforts pour faire de Da Nang une ville riche, paisible, civilisée et moderne, un centre de commerce international, et une destination attrayante pour les investisseurs et les touristes.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’élaborer des politiques appropriées pour mettre en œuvre de manière flexible et efficace les mécanismes en termes d’investissement, de finance, de budget et de gestion décentralisée, de perfectionner son appareil organisationnel et d’améliorer la qualité de ses fonctionnaires afin de répondre à l'exigence d'une administration au service de la population.

Le Premier ministre a exhorté Da Nang à être pionnière dans l’édification d'une ville intelligente et de start-up, en mettant l'accent sur l'amélioration de l’environnement d’investissements et d’affaires, sur le développement d'entreprises avec l’objectif de 40.000 à 45.000 créations d’entreprises d'ici 2020, ainsi que sur l’attrait des investissements, la création de produits de haute valeur ajoutée, l’intégration profonde dans les chaînes de production et de valeur mondiales.

Il est nécessaire d’intensifier les connexions régionales, en particulier avec les localités de la Région économique de pointe du Centre comme Thua Thien-Hue, Quang Tri, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh et Khanh Hoa, en matière de production industrielle et agricole et d'application des hautes technologies, a-t-il insisté.

Une attention particulière doit aussi être accordée à la réforme intégrale de l'éducation et de la formation, et à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, afin de répondre à la demande d'intégration internationale, a-t-il dit, ajoutant que Da Nang devrait également faire des efforts pour rejoindre le groupe des villes compétitives au niveau mondial selon le classement d’organisations internationales.

Félicitant les autorités municipales pour l'organisation du Sommet de l’APEC (Forum de coopération économique Asie-Pacifique) en 2017, le Premier ministre a déclaré que cela permettrait à la ville de promouvoir ses atouts et ses potentiels.

Le chef du gouvernement a exprimé sa joie devant les exploits enregistrés par Da Nang ces derniers temps et a espéré que les autorités locales feraient plus d'efforts pour faire de la ville un lieu de rendez-vous de talents et un centre de start-up et d’idées novatrices.

Lors de la cérémonie, 20 personnes se sont vu décern​er le titre de “citoyen exemplaire de Da Nang” pour leurs performances et leurs contributions au développement de la ville au cours de ces 20 dernières années.

Selon le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Xuan Anh, le tourisme est devenu un secteur de pointe de Da Nang ces 20 dernières années. Cette année, la ville a attiré 5,6 millions de visiteurs, soit 27 fois plus qu'il y a 20 ans.

Le réseau d'infrastructures de la ville a été amélioré ces dernières années, avec notamment la mise en service de 9 ponts modernes. Da Nang s'est classée au premier rang en termes d'indice de compétitivité provinciale en 2016 et d'indice des technologies de l'information et de la communication (TIC) pendant sept années consécutives.

La ville a obtenu réalisé des progrès économiques encourageants. Son envergure économique a augmenté de 2,5 fois et son PIB a multiplié par 14 ces deux dernières décennies. -VNA