Le PM est le chef du Comité national de pilotage de l’intégration internationale

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo: VOV.

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre (PM) Nguyên Xuân Phuc a récemment adopté la liste des membres du Comité national de pilotage de l’intégration internationale.



Le PM Nguyên Xuân Phuc assume les fonctions de chef du comité. Les chefs adjoints sont les vice-Premiers ministres Pham Binh Minh, Vuong Dinh Huê et Vu Duc Dam.



Les trois membres permanents du Comité sont Mai Tiên Dung, ministre et président du Bureau gouvernemental ; Trân Tuân Anh, ministre de l’Industrie et du Commerce ; et Dào Ngoc Dung, ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.



​Le Comité national de Pilotage de l’intégration internationale comp​rend encore 9 autres membres qui sont des vice-ministres.



Ce comité a pour but d’aider le ​gouvernement et le P​remier ministre à ​définir les orientations, les stratégies et les ​mesures ​concernant l’intégration ​du pays au monde. Il propose également les tâches principales pour chaque phase du processus de cette intégration. -NDEL/VNA