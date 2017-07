Hanoi, 5 juillet (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a donné instruction au ministère de la Sécurité publique et aux organismes compétents d’enquêter sur la construction des bateaux de pêche de qualité problématique dans la province de Binh Dinh (Centre) et d’autres localités telle que rapportée récemment par des médias.

Un ​bateau de pêche hauturière à coque en acier de la province de Quang Binh (Centre). Photo: VNA

Ces nouveaux bateaux de pêche ont été construits en application de l’arrêté N°67/2014/ND-CP en date du 7 juillet 2014 du gouvernement sur certaines politiques de développement aquacole qui vise à assister les pêcheurs dans la modernisation, la construction de bateaux de pêche à coque en acier de grande puissance et des flottilles logistiques pour la pêche hauturière.



L’arrêté énonce de manière complète et systématique les politiques les plus fondamentales destinées à encourager les pêcheurs construire les bateaux de grande puissance à coque en acier pour passer progressivement de la pêche côtière à la pêche hauturière plus rentable et contribuer en même temps à protéger les zones maritimes du pays.



Le chef du gouvernement a demandé un rapport détaillé sur les résultats de l’enquête dans le courant du mois d’août. Il a également demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de se coordonner étroitement avec le ministère de la Sécurité publique sur cette enquête. – VNA