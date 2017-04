Le PM demande de parachever les tâches financières et budgétaires de 2017

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a donné instruction aux ministères, organismes aux échelons central et local, et localités de se concentrer sur la direction de la mise en œuvre des tâches financières et budgétaires pour 2017, apprend-on de la directive No14/CT-TTg.



La directive exige des ministères, organismes et localités qu’ils accélèrent la restructuration des recettes et des dépenses du budget de l’Etat, et se déterminent à atteindre une valeur totale des recettes égale et supérieure au plan décidé par l’Assemblée nationale.



Elle demande également de gérer de manière stricte les dépenses budgétaires, d’assurer l’équilibre du budget local, de supprimer certaeins postes de dépenses régulières, et de pousser la restructuration et l’actionnarisation des entreprises étatiques.



L’objectif consiste notamment à mener une direction proactive de la réalisation des tâches de collecte et de dépense budgétaires en 2017 selon les prévisions arrêtées par l’Assemblé nationale, et à s’assurer que la dette publique reste dans les limites tolérées.



Les ministres, aux chefs des organismes de rang ministériel ou relevant du gouvernement, et autres organismes du ressort central, aux présidents des comités populaires des villes et provinces sous l’autorité centrale, selon leurs fonctions et tâches, sont invités à mettre en œuvre de manière synchrone et énergique les résolutions pertinentes.



Ces textes comprennent notamment les résolutions du Parti et de l’Assemblée nationale, la résolution No01/NQ-CP datée du premier janvier 2017 du gouvernement, la résolution No19-2017/NQ-CP, la résolution No35/NQ-CP datée du 16 mai 2016 et la résolution No36a/NQ-CP datée du 14 octobre 2015 du gouvernement.



Les efforts devront être poursuivis pour bien réaliser la Loi sur le budget de l’Etat de 2015, des résolutions de l’Assemblée nationale sur le plan de développement socio-économique 2016-2020, le plan de restructuration de l’économie nationale 2016-2020, le plan des finances nationales 2016-2020, le plan des investissements publics à moyen terme 2016-2020.



Il faut également mener à bien le plan d’action du gouvernement sur la mise en œuvre de la résolution No07-NQ/TW datée du 18 novembre 2016 du Bureau politique sur la politique, les solutions de restructuration du budget de l’Etat, de gestion de la dette publique pour assurer une finance nationale sûre et durable.



Les recettes budgétaires ont progressé de 7,8% à plus de 1.095.000 milliards de dôngs en 2016. La dette publique représente 64,73% du produit intérieur brut et se trouve dans les marges de sécurité, selon un rapport communiqué début janvier lors d’une visioconférence du secteur financier. – VNA