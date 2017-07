Le PM demande de construire la police populaire à hauteur de ses tâches

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé mercredi 19 juillet à Hanoi de construire les forces de police populaire du Vietnam à hauteur des demandes et tâches dans la nouvelle situation.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la cérémonie en l’honneur du 55e anniversaire de la Journée traditionnelle de la police populaire du Vietnam, le 19 juillet à Hanoi. Photo : VNA

S’exprimant au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat à la cérémonie en l’honneur du 55e anniversaire de la Journée traditionnelle de la police populaire du Vietnam, il a vivement salué les efforts consentis et exploits remportés par la police populaire dans la lutte et la prévention contre la criminalité, le maintien de la sécurité et de l’ordre social pour la paix du pays et le bonheur du peuple.



Le dirigeant vietnamien a cependant pointé certaines limites et faiblesses à remédier, estimant que la volonté d’une partie des policiers n’est pas bien élevée et qu’il y a des progrès à faire pour améliorer l’efficacité des mesures de prévention et de lutte contre la criminalité.



L’heure n’est pas au repos, selon le chef du gouvernement qui a abordé le contexte mondial et régional en mutation rapide et complexe, les menaces de sécurité non conventionnelles, la criminalité transnationale, la criminalité de hautes technologies, et la cybercriminalité.



Dans cet esprit, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé à la police populaire de faire preuve d’un ferme caractère politique, d’une fidélité absolue au Parti, à la Patrie et au peuple vietnamiens, dans n’importe quelle circonstance. S’exprimant au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat à la cérémonie en l’honneur du 55e anniversaire de la Journée traditionnelle de la police populaire du Vietnam, il a vivement salué les efforts consentis et exploits remportés par la police populaire dans la lutte et la prévention contre la criminalité, le maintien de la sécurité et de l’ordre social pour la paix du pays et le bonheur du peuple.Le dirigeant vietnamien a cependant pointé certaines limites et faiblesses à remédier, estimant que la volonté d’une partie des policiers n’est pas bien élevée et qu’il y a des progrès à faire pour améliorer l’efficacité des mesures de prévention et de lutte contre la criminalité.L’heure n’est pas au repos, selon le chef du gouvernement qui a abordé le contexte mondial et régional en mutation rapide et complexe, les menaces de sécurité non conventionnelles, la criminalité transnationale, la criminalité de hautes technologies, et la cybercriminalité.Dans cet esprit, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé à la police populaire de faire preuve d’un ferme caractère politique, d’une fidélité absolue au Parti, à la Patrie et au peuple vietnamiens, dans n’importe quelle circonstance.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la pose avec des délégués à la cérémonie en l’honneur du 55e anniversaire de la Journée traditionnelle de la police populaire du Vietnam, le 19 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Elle devrait résolument lutter, prévenir et écraser tous les complots et actes de destruction des forces hostiles et criminels, ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance, défendre fermement la stabilité politique nationale, contribuer honorablement à l’œuvre révolutionnaire du Parti, protéger la paix de la Patrie et le bonheur du peuple, a-t-il souligné



Il a également demandé à la police populaire de bien assumer son rôle d’ossature et de troupe de choc dans la prévention et la lutte contre la criminalité, le maintien de l’ordre et de la sécurité sociale ; de prévenir et juguler proactivement la criminalité, de ne pas laisser les coupables échapper aux poursuites ni accuser injustement les innocents.



En 2017, les forces de police populaire devraient conjuguer leurs efforts pour assurer la sécurité totale de l’Année de l’APEC et du Sommet de l’APEC prévu en novembre prochain à Dà Nang (Centre), a-t-il encore indiqué. – VNA