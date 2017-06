Nguyen Bich Lam, chef du Département général des statistiques lors du point presse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le [PIB] du pays augmente de 5,73% au premier semestre de 2017 grâce aux efforts menés par le gouvernement en matière de direction économique et d'amélioration de l'environnement des affaires.

L'information a été communiquée par Nguyen Bich Lam, chef du Département général des statistiques, lors d'un point presse tenu le 29 juin à Hanoï sur le développement socio-économique du pays au 1er semestre de l'année.

Le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture a cru de 2,65%, l'industrie et la construction, de 5,81%, les services, de 6,85%, record ​de ces cinq dernières années. L'indice des prix à consommation est de 4,15%, et les exportations ont augmenté de 18,9%.

L'inflation est maîtrisée, le taux de change reste stable, l'environnement de l'investissement et des affaires s'améliore, les exportations augmentent...

Depuis le début de l'année, le pays a attiré 1.183 nouveaux projets autorisés d'un fonds cumulé de 11,84 milliards de dollars, une hausse de 56,3% et 57,9% en nombre et en volume.

Plus de 61.270 entreprises ont été créées pour un fonds total de 596.000 milliards de dongs, une hausse de 12,4% en nombre d'entreprises et 39,4% en capitaux.

Cependant, l'économie nationale doit faire face encore aux difficultés ​telles que lenteur dans le décaissement des fonds d'investissement, production agricole affectée grandement par les catastrophes naturelles, baisse des prix des produits agricoles...

L'objectif ​de croissance de 6,7% est un grand défi qui demande les efforts de tous, notamment de la communauté des entreprises, a conclu Nguyen Bich Lam. -VNA

